Dos mediapuntas con gol

A falta de confirmación oficial, algo que después de la discutida planificación del Sevilla se antoja clave a estas alturas, Pablo Machín verá satisfecha su solicitud de tener más gol y llegada en el frente del ataque con dos mediapuntas como Quincy Promes y Portu. El Sevilla avanzó durante la jornada del martes, después de zanjar todo el lío del caso Mariano, las negociaciones por el primero de ellos. La entente con el Spartak de Moscú para la adquisición del internacional holandés es prácticamente un hecho, con la cautela que debe tomarse esta afirmación visto lo visto. En el propio club de Nervión son los más reticentes, pero Quincy Promes ya estaba haciendo las maletas para poner rumbo a Sevilla.

Posteriormente, la dirección deportiva del Sevilla, tras dejar bien atada la operación por el extremo izquierdo del Spartak de Moscú, acometió por fin de forma firme y determinada la de Portu, uno de los jugadores que, sin decirlo en voz alta, siempre ha pretendido Pablo Machín. Ayer mismo se refirió a él en términos muy ilustrativos: “Viene de currárselo mucho, tiene una fenomenal edad (26 años cumplió en mayo) para seguir creciendo y lo ha demostrado en esta Liga, en un equipo modesto que ha peleado con otros por objetivos grandes, como este mismo club”, dijo en referencia al Sevilla. Sobre su madurez para llegar a un club como el nervionense, dijo: “Creo que está hecho y que va a gustar a la afición, no sólo tiene condiciones técnicas, sino alma y eso encajaría con lo que gusta aquí”.

Goles en la segunda línea Quincy Promes realizó en 134 partidos oficiales en Rusia 66 tantos; Portu logró marcar 11 en 34 partidos de la pasada Liga

El Sevilla, tras el frustrado fichaje de Mariano, optó por ir con toda su fuerza por un futbolista con el que Machín tiene una especial debilidad. El fichaje de Portu fue tomado tan en serio por el Sevilla que la Real Sociedad, que llegó a ofrecer 15 millones de euros por él, tuvo que retirarse ante la oferta blanquirroja por uno de los jugadores franquicia del Girona de Machín. Las posturas están cercanas, y el club gerundense ya se había tapado las espaldas ante el atractivo de Portu en el mercado con la adquisición del veterano delantero Seydou Doumbia.

El Sevilla realizará un buen desembolso entre Quincy Promes y Portu, más de 30 millones de euros. Más o menos lo que tenía pensado gastarse en Mariano.

Entre esto y la falta de hueco, dado que no está nada claro que pueda salir cedido Muriel y por Ben Yedder no hay ofertas mínimamente considerables para un futbolista de su nivel, es muy improbable que haya más movimientos en ataque. Sólo una inesperada salida, al igual que ocurre en la defensa, posibilitaría otro esfuerzo. Aun así, Machín habló con claridad sobre el madridista Borja Mayoral: “Es un buen futbolista, claro que me gusta, quizá no tenga la experiencia de otros porque tampoco ha tenido la posibilidad, pero es un jugador muy apetecible, internacional en todas las categorías. El futbol español es élite y es el delantero titular de la selección sub 21”. Pero el desgaste del club por lo de Mariano y la falta de sitio lo imposibilitan.