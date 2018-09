Velasco Carballo: "El VAR tiene que juzgar si hay un error claro y manifiesto"

Carlos Velasco Carballo, nuevo presidente del Comité de Árbitros, se ha visto obligado a centra su comparecencia ante la prensa con motivo del funcionamiento del VAR en la polémica expulsión de Roque Mesa y la acción impune de Pau López que determinó el derbi sevillano. El madrileño tenía previsto este encuentro antes del derbi, para valorar cómo va la impletementación del VAR (videoarbitraje) en la nueva Liga. Y la mayoría de las preguntas de los periodistas en Madrid han ido dirigidas hacia la discutible función del VAR en esa acción. "El árbitro decidió lo que decidió. La opinión del árbitro es la que tenemos que respetar", ha dicho, y añadió: "El VAR crea la polémica porque es imposible que sea incontestable, porque depende de una persona, que tiene que juzgar si lo que ha decidido el árbitro es un error claro y manifiesto".

Según Velasco Carballo, “el VAR no rearbitra la jugada, no trata de ver si el árbitro acertó o se equivocó, sino si la decisión es sostenible o no, en caso de que encuentre un error claro y manifiesto, recomienda la revisión de la jugada”. Pero implícitamente ha reconocido que será revisado su funcionamiento, que está en modo de prueba. “El protocolo del VAR es algo vivo. Mi previsión es que evolucionará. Habrá alternativas, ideas y modificaciones”.

¿Es justa la expulsión de Roque Mesa? ¿Actuó bien el VAR? Estas preguntas directas tuvieron esta respuesta de Velasco Carballo. "Yo como presidente de los árbitros no puedo salir públicamente a opinar sobre lo que ocurre cada jornada en la Liga española, porque mi función no es opinar. Para eso estáis vosotros, los aficionados, los entrenadores, los directivos... Para ti es penalti, para él no es penalti. Esto es fútbol, la opinión de los árbitros es la que debemos respetar y la que tomó Gil Manzano es la que debemos respetar todos. No puedo contestar sobre esa u otra jugada".

Velasco Carballo aclaró que su funcionamiento viene impuesto por los que se encargan de las reglas del arbitraje internacional. "El protocolo del VAR no lo establece el Comité Técnico de Árbitros, lo establece el International Board. Va por la revisión número ocho y no sé si irá por donde decís de que se puedan chequear las amarillas. El problema de chequear las amarillas es la fluidez del juego, si interrumpimos el juego diez o doce veces para chequear estaríamos rompiendo el fútbol".

¿Cómo debe actuar el VAR ante una jugada así, en la que parece manifiesto el error de Gil Manzano? "En cualquier jugada de una posible tarjeta amarilla, tarjeta roja, un posible penalti o confusión de identidad, el proceso es muy sencillo. El VAR debe conocer qué ha decidido el árbitro y por qué. El árbitro toma su decisión sin ningún contacto con el VAR, él decide y normalmente por el pinganillo su decisión. He sacado tarjeta amarilla al 14 por agarrón o al 7 por protestar... El VAR empieza a chequear y ve si es el 7 el que ha protestado o ha hecho la zancadilla, si es efectivamente el 7 o el 17. Y lo siguiente que hace es revisar el incidente, pero no para ver la jugada con los ojos de intentar de tomar la decisión correcta. Ve la repetición de la jugada con los ojos de ver si lo que decidió el árbitro es auténticamente insostenible, si no se puede sostener. Eso es lo que hace el VAR. No trata de ver si acertó o se equivocó, sino que trata de ver si es un error tan evidente que es insostenible. 'Yo no puedo justificar con las imágenes lo que tú ves en el terreno de juego, y en ese caso te recomiendo que lo revises'. Y así funciona en cada jugada".

También ha aclarado que "el VAR que se utiliza en el Mundial es el mismo que se utiliza en España, en Alemania, en Italia, sólo puede haber uno".