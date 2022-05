Suker, en la ciudad deportiva del Sevilla: "No he venido a fichar a Rakitic"

Davor Suker está en Sevilla. El legendario delantero de los años 90 y uno de los mayores goleadores históricos de Nervión (81 goles en 164 partidos) fue uno de los que disfrutó de la final de la Europa League en el Ramón Sánchez-Pizjuán in situ. Y este jueves se ha pasado por la ciudad deportiva del Sevilla y ha departido con José Castro antes de charlar con Rakitic, que lo acercó al hotel Alfonso XIII tras el entrenamiento.

Presenció el partido entre el Eintracht y el Rangers en el palco como miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, rol que reeditó en 2019 y al que ya se dedica en exclusividad tras dejar la presidencia de la Federación de Croacia ese año. Y en la mañana de este jueves estuvo recordando viejos tiempos en la ciudad deportiva donde entrenaba a diario entre 1991 y 1996.

Suker es uno de los hombres de confianza de Aleksander Ceferin. ¿Ha venido a Sevilla a fichar a Rakitic para la UEFA? "No, no, no he venido a ficharlo. Él está bien en Andalucía, en Sevilla, y le deseo lo mejor", dice en tono afable.

Algo tuvo que ver el mítico delantero cuando la UEFA eligió el Sánchez-Pizjuán para albergar la final de la Europa League. "Hace algo más de dos años decidimos que Sevilla fuera sede de la final y estoy encantado de estar aquí, de visitar mi segunda patria. En España yo me siento como un amigo, como en casa. Me alegro por el sevillismo por cómo vive los éxitos del equipo últimamente. Me encantó venir al Ramón Sánchez-Pizjuán, a ver a don Pepe (Castro), a ver a toda la gente, la ciudad deportiva, a los jugadores… Hacía varios años que no venía", relata casi sin mediar pregunta.

El croata está trabajando con Ceferin en la democratización del fútbol, en la extinción de esa idea aristocrática de la Superliga. "Estoy encantado, porque tengo experiencia en el terreno de juego, en un vestuario y ahora en la burocracia. El presidente, Aleksander Ceferin, está haciendo una gran labor, y me encanta formar parte de su equipo, tenemos mucha determinación para el fútbol".

¿Y qué opina de la Superliga? Ceferin dijo esta semana que el nuevo formato más amplio de la Champions es "el último clavo en el ataúd de la Superliga". "Yo defiendo la pirámide del fútbol. Imagina que un equipo de España o de Alemania que no puede participar en un torneo, ¿qué pasaría? De 55 naciones (las que forman parte de la UEFA), hay que invertir en todo el mundo y devolver el fútbol, no sólo para una especial Superliga".

¿Y cómo se ha encontrado la ciudad deportiva desde que la abandonó en 1996? "En la ciudad deportiva sólo existía un porcentaje muy pequeño de lo que hay ahora. Nos hemos reído con el drástico cambio que había respecto a nuestra época. El presidente me enseñó las nuevas instalaciones, cómo se van a repartir… Y esto es lo que necesita el Sevilla, invertir en la cantera, invertir en las instalaciones, es la única manera, invertir en el césped para que el equipo pueda rendir. No debemos temer por el futuro del sevillismo", afirma entre prisas. Rakitic espera en el coche ya...

