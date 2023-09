Suso, Sampaoli y su premonición: "Le dije a Monchi que iba a durar más que él y que acabaría jugando"

Suso no es hombre de andarse por las ramas. El gaditano ya tuvo algún enfrentamiento dialéctico con José Luis Mendilibar cuando éste dijo públicamente que si quería jugar más, como había expresado en declaraciones a la prensa, debía correr más. Aquello se encauzó. Y ahora ha soltado una andanada contra Jorge Sampaoli, al que considera el peor entrenador que ha tenido en su dilatada carrera.

Lo hizo en una entrevista concedida al programa El Pelotazo, de Canal Sur Radio, donde fue preguntado por cuál había sido el entrenador mejor o más influyente que había tenido. "El mejor, Luis Enrique. Lo tuve en la selección y me parece el mejor que he tenido". ¿Y el peor? "Sampaoli", dijo sin dudar, desvelando de paso una curiosa premonición que tuvo al hablar con Monchi en el pasado mercado de invierno.

"En diciembre hablé con Monchi y me dijo: 'Suso, ¿qué hacemos? Acababa de salir de la lesión del tobillo. Lo fácil era decir, me voy, intento coger ritmo en otro equipo y sumar partidos. Pero le dije 'voy a durar más que Sampaoli y voy a acabar jugando'. Era un momento feo, aunque estaba seguro de que cuando encarrilara unos partidos, iba a ayudar. No me planteé salir", explicó el mediapunta, que se salió con la suya.

Efectivamente, Suso se quedó y contribuyó, decisivamente, con aquel golazo a la Juventus, a la consecución de la séptima UEFA Europa League, mientras que Sampaoli fue destituido en marzo para que llegara Mendilibar.

Suso puso en contexto su afirmación sobre Sampaoli: "Tenía conceptos muy buenos, pero en ese momento quizá no era lo más indicado", dijo sobre la tozudez del argentino en sacar el balón desde atrás, estirando mucho el equipo. "Si esos esquemas salían, nadie iba a decir nada, pero en ese momento no era lo más correcto y no fue nada bien", confesó el gaditano.

Su enfrentamiento con Mendilibar y la llegada de Sergio Ramos

También se le recordó a Suso su cruce dialéctico con Mendilibar, aquello de que debía correr más si quería jugar más... "Se sacaron de contexto. Dijo que si quería jugar en la derecha tenía que correr más. Son puntos de vista, a todos no nos gusta lo mismo. Sí que hablamos y le dije que no me había hecho gracia. Ambos fuimos honestos. Mendilibar es muy buen hombre, sincero, transparente, trata todos por igual. Eso es importante y difícil", explicó.

Otro asunto que tocó en profundidad fue el regreso de Sergio Ramos, con el que desveló haber hablado desde Montecastillo, en julio, cuando se enteró de su deseo de volver al Sevilla. "Yo coincidí en la selección y es un tipo diez. En Montecastillo, cuando me enteré, le mandé dos o tres mensajes y me contestó que quería venir. Al grupo le va a ir espectacular. Por su experiencia, cuando miras atrás y ves a Sergio Ramos, es diferente".

Suso insistió en la oportunidad de su vuelta y en su personalidad. "Para mí es un diez. Con los niños, con el que no es niño..., espectacular. Mira y trata a todos por igual. Te habla bien, nunca te dice nada. Es un campeón. Hay ilusión por jugar y entrenar con él, te gusta ver lo que hacen los campeones. Te gusta verlo. Al grupo, al equipo, al club, a todos nos viene bien que esté aquí", aseguró.