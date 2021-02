Suso suscita la polémica en Twitter con una respuesta irónica a una frase de Pedri

Suso es un asiduo a las redes sociales y meterse en discusiones o debates polémicos sobre tal o cual decisión arbitral suele generar un reguero de comentarios a favor y en contra. Algunos, quizá la mayoría, de dudoso gusto. Tras el partido ante el Barcelona, en el programa El Chiringuito recogieron una frase de Pedri sobre su acción con Jordi Alba, que colgaron en Twitter. Y fue aquí donde el gaditano soltó su respuesta irónica, abriendo la caja de Pandora del barro tuitero.

"Creo que hay un penalti. No sé si le empieza a agarrar a Jordi Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR, que es el que decide", fue la frase de Pedri sobre la acción en la que el Barcelona reclamó un penalti que más bien parece falta del propio lateral azulgrana. Koeman incluso dejó una frase para los anales: "No vi la jugada, pero no sé por qué no entró el VAR".

🔴🎙️PEDRI: "Creo que HAY UN PENALTI. No sé si le empieza a agarrar a Alba dentro o fuera... Para eso está el VAR que es el que decide"¡Nos vemos a las 0:02h en @elchiringuitotv en MEGA! pic.twitter.com/t98DvKXwxD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 10, 2021

La cuestión es que Suso respondió al tuit del programa televisivo con una serie de emoticonos llorando. Y las reacciones de muchos aficionados, sobre todo azulgranas, lógicamente, fue de censura, cuando no de insulto, haciendo referencia a la edad del jugador sevillista (27 años) frente a la de Pedri (18 años) y su calidad y proyección en el fútbol y la selección española.

Es imposible saber si Suso dirigió esa llantina irónica hacia el tuit del programa o hacia la frase de Pedri. Pero lo que queda evidente, y se puso de manifiesto en las innumerables respuestas que tuvo su tuit, es que no pareció lo más oportuno meterse en ese charco, a sabiendas de la repercusión y la interpretación habitualmente sesgada que hay en las redes sociales, donde cada uno se reafirma en su prejuicio sin atender a la parte contraria.

Más que debate, lo que hay es confrontación en las redes sociales y ahí es donde hay que evitar entrar. Porque Suso no sale muy bien parado de esas críticas, aunque también fue defendido por muchos otros aficionados -ahí entran también algunos madridistas- que reivindicaron su derecho a mofarse de la polémica jugada en la que más bien parece que Jordi Alba se deja caer sobre Suso después del forcejeo entre ambos, que se inicia fuera del área y termina con los dos en el césped ya dentro.

De hecho, el tuit de Suso tiene más de 40.000 interacciones a favor (me gusta), casi 8.000 reenvíos o retuits, lo que también ilustra sobre el éxito de estas polémicas en Twitter.