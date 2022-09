La UEFA publica las listas A: Tecatito y Óliver Torres, descartados en la Champions

La UEFA, aunque luego lo hizo el club, publicó en la mañana de este domingo la lista A del Sevilla, y la de otros clubes que aún no lo había hecho un aspecto que puede interpretarse como nimio en el actual estado de cosas, como quiénes serían los descartes de la lista A para la Champions. Uno iba a ser Tecatito, el lesionado de larga duración, estaba claro. La incógnita era el otro. Y ha tenido que ser el organismo europeo el que lo anuncie: Óliver Torres. Posteriormente, sobre las 12:45 lo publicó el Sevilla.

Fue el propio entrenador el que, en la última pregunta de la rueda de prensa antes del Sevilla-Barcelona fue preguntado por este asunto. Dado que el Sevilla sólo tiene a un canterano inscrito en LaLiga, entre sus 24 dorsales, tiene que dejar el cupo vacío de tres fichas en la UEFA. Uno de esos descartes estaba claro que iba a ser Tecatito. ¿Y el otro, estaba ya decidido? "Sí, será el club el que lo comunique".

Óliver Torres ha estado entrando en las convocatorias e incluso ha sido titular en la Liga. Gudelj fue el descartado hace un año junto a Munir. Pero ahora el serbio tiene galones de imprescindible por las graves carencias en el eje del sistema defensivo. Con Rekik y Marcao lesionados, Lopetegui no puede prescindir de él. Esa es la triste realidad de una plantilla con evidentes carencias no resueltas.

El descartado, Óliver Torres, se ha tomado bien la decisión. O al menos eso es lo que se colige de la respuesta que ha dado en Twitter al anuncio del Sevilla de la lista de 22.

Actitud positiva siempre. Solo trabajo, trabajo y más trabajo💪🏼 #NuncaSeRinde https://t.co/7kHT3C3skn — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) September 4, 2022

En la página web de la UEFA aún no aparece en el apartado de plantilla la lista B del Sevilla. Esa lista es para canteranos exclusivamente y es abierta siempre hasta 24 horas antes de cada partido. El club de Nervión todavía no ha comunicado los elegidos para el partido ante el Manchester City. "Los clubes no tienen un límite de jugadores de la Lista B durante la temporada, aunque la lista deberá ser enviada antes de las 24:00 HEC el día previo al partido", advierte la UEFA.

"En la lista B -advierte en su nota el Sevilla-, que se puede modificar partido a partido, tienen cabida los canteranos menores de 21 (en esta lista están entre otros José Angel Carmona, Kike Salas y el guardameta Alberto Flores).

Lista A publicada en la UEFA

Porteros

1 Marko Dmitrović: 30 años

13 Yassine Bounou: 31

Defensas

2 Gonzalo Montiel: 25 años

3 Alex Telles: 29

4 Karim Rekik: 27

14 Tanguy Nianzou: 20

19 Marcos Acuña: 30

23 Marcao: 26

Mediocampistas

6 Nemanja Gudelj: 30

8 Joan Jordán: 28

10 Ivan Rakitic: 34

17 Erik Lamela: 30

18 Thomas Delaney: 31

20 Fernando: 35

22 Isco: 30

Delanteros

5 Kasper Dolberg: 24

7 Suso: 28

11 Adnan Januzaj: 27

12 Rafa Mir: 25

15 Youssef En-Nesyri: 25

16 Jesús Navas: 36

24 Alejandro Gómez: 34

Llama la atención la pintoresca y hasta arbitraria distribución de roles, con Jesús Navas y Papu Gómez en el apartado de delanteros, por ejemplo, al igual que Suso, e Isco en cambio en el de centrocampistas.