La Uruguay de Bielsa asalta a Argentina (0-2): Acuña jugó; Ocampos, con sobrecarga

La selección de Uruguay, con Marcelo Bielsa a la cabeza, derrotó con autoridad en el estadio La Bombonera por 0-2 a la de Argentina, que perdió su condición de invicta en las eliminatorias, aunque no el liderato, pero quedó más expuesta ante sus rivales. Lo hizo con minutos finales para el sevillista Acuña, no así para Ocampos, que no fue citado por Lionel Scaloni al padecer una sobrecarga, aunque contra Brasil se espera que sí pueda estar disponible, según el propio Sevilla.

Con goles de Ronald Araújo (40') y Darwin Núñez (87'), la Celeste logró un histórico doblete seguido ya que venía de derrotar por el mismo marcador a Brasil en el Centenario de Montevideo. De esta manera, Argentina resignó su invicto en 2023 y perdió la invencibilidad de su portería. La Albiceleste lidera con 12 de 15 unidades posibles y Uruguay la sigue con 10.

La Celeste impuso su presión alta desde el comienzo del partido al punto que en el minuto 9 tuvo su primera opción para abrir el marcador con una llegada en velocidad de Darwin Núñez superando a Nicolás Otamendi con un remate que se fue apenas desviado.

La respuesta llegó apenas tres minutos después con un remate que contuvo Rochet bien ubicado. Luego fue una tensión entre varios jugadores de uno y otro equipo luego de un golpe sobre la cara de Nicolás González.

A partir de ese momento, Lionel Messi discutió con Manuel Ugarte y Mathias Olivera al punto que pidió la pelota en el minuto 22 y generó un tiro libre en el borde del área que dio en la barrera tras la ejecución del propio jugador del Inter Miami.

El 0-1 para la Celeste

Una explosiva corrida de Núñez terminó con un centro cruzado que exigió un cruce justo de Nicolás Tagliafico ante la llegada de Pellistri.

Ese fue un anticipo porque al minuto 40 Matías Viña ganó sobre el lateral derecho le ganó la pelota a Nahuel Molina y sacó un centro cruzado que encontró la llegada de Ronald Araújo para una definición cruzada que superó el esfuerzo del portero Emiliano Martínez.

Fin a la racha invicta de la campeona

Este gol marcó el final del periodo invicto en 2023 de Argentina, que hasta este encuentro no había sufrido la caída de su valla y, además, le puso punto final a una condición de imbatible de Dibu Martínez, cuyo último gol recibido había sido por Kylian Mbappé, en la final del Mundial de Qatar ante Francia.

En el segundo tiempo, Argentina apostó a rotar su banquillo con los ingresos de Lautaro Martínez y Ángel Di María, al punto que en el minuto 56 el local tuvo una oportunidad con un tiro libre de Lionel Messi que dio en el travesaño.

Uruguay controló el juego al punto que Argentina no pudo llegar con peligro hasta el minuto 77 con un centro de Ángel Di María que despejó Rochet.

Darwin Núñez da la puntilla en La Bombonera

Y en el minuto 87 un contragolpe letal de la visita con una habilitación en velocidad de Nicolás De la Cruz para Darwin Núñez que, tras dos amagues, definió cruzado para sentenciar la victoria de la Celeste.

La última vez que Uruguay le había ganado en tiempo regular como visitante a la Argentina había sido en la Copa América de 1987 por 0-1 con gol de Antonio Alzamendi en el estadio Monumental de Núñez, mientras que por penaltis había sido en 2011 por el mismo torneo en cuartos de final en el estadio Cementerio de los Elefantes de Santa Fe.

En la sexta jornada de estas Eliminatorias, este martes Argentina visitará en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a Brasil, mientras que Uruguay recibirá en estadio Centenario de Montevideo a Bolivia.