El Velarde, rival del Sevilla en la Copa, debió ser descalificado por alineación indebida

El rival del Sevilla en la Copa del Rey, el Velarde CF, club cántabro que milita en la Regional Preferente, incurrió en alineación indebida en la anterior eliminatoria del torneo, la final de la fase autonómica, un duelo muy disputado que los de Camargo vencieron al Turégano de Segovia por 1-0 (el gol llegó en el minuto 85). En ese partido, el Velarde alineó a su jugador Javier Saldaña, que había sido expulsado en un partido anterior en un encuentro de liga, pero el rival no reclamó y el plazo para presentar alegaciones ha expirado.

El Velarde creyó que la sanción no debía cumplirla en la Copa RFEF al ser otra competición distinta en la Liga, pero la reglamentación es muy clara. El artículo 56.6 del Código Disciplinario de la RFEF especifica que los sancionados en competiciones territoriales no podrán jugar en competiciones nacionales hasta que no hayan cumplido su sanción.

Lo curioso es que el Turégano hizo la consulta a la Federación antes del partido porque tenía también dos sancionados, Juan y Nacho, que no jugaron. Cumplió con la norma, pero no se percató en comprobar si el rival lo había hecho, lo que le habría dado la clasificación.

"Miraremos hasta la talla de los pantalones"

“No somos un club tan grande como para tener a personas que puedan estar atentos a todas estas cosas. Durante una semana intenté que la Española me diera respuesta a la consulta que le hicimos acerca de las sanciones a nuestros futbolistas, pero no caí en la cuenta de los del Velarde”, explicó el presidente del club segoviano, Luis Peromingo, a El Adelantado de Segovia.

“Y puestos en comunicación con el Velarde nos dijeron que ellos no consideraban que hubiesen cometido ninguna infracción. Pero debíamos haber reclamado y que el Comité tomase una decisión al respecto. Em el futuro voy a mirar hasta la talla de los pantalones de los futbolistas del otro equipo”, finalizó Luis Peromingo.