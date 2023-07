Víctor Orta y Del Nido Carrasco coinciden en el mensaje de "regeneración" en la plantilla

No sólo Federico Gattoni y Adrià Pedrosa se presentaron este viernes como jugadores del Sevilla. También el nuevo director deportivo del Sevilla, Víctor Orta, afrontó su primera rueda de prensa plenamente embarcado en las gestiones para fichar y traspasar.

El madrileño hablaba, antes que nada, de los recién llegados, el último legado de Monchi: "Son dos muy buenas incorporaciones. A Pedrosa ya lo vi en el Espanyol B de juvenil, la dirección deportiva lo ha incorporado en unas condiciones increíbles, con margen de crecimiento todavía, y Gattoni ha sido una de las revelaciones del campeonato argentino. Ponerte la camiseta de San Lorenzo con la edad de Gattoni... eso es presión y él es un competidor nato, desde el primer día lideró al equipo, que salió de un bache de resultados... Se refleja que la dirección deportiva (anterior, por Monchi) ya estaba en el proceso regenerativo".

José María del Nido Carrasco, que tomó el relevo del presidente esta vez, copincide en el término: "Hay que volver al modelo de regeneración para tener una plantilla ilusionante cara a la próxima temporada".

La pregunta a Orta era inevitable: ¿Hay más gestiones abiertas ahora mismo? "Hemos hablado mucho con Mendilibar, casi a diario, para la planificación. Pero estamos a principios de julio y a estas alturas se mueve el 5% de lo que se hace el verano. Sólo hay una negociación abierta que habéis leído en prensa pero que no está cerrada, pero nada más".

El secretario técnico se refería con ello a José Ángel Carmona y el Sporting de Portugal, que pretende fichar al defensa visueño por una cantidad en torno a los 5 millones de euros, según la prensa lusa. "Negar las conversaciones sería absurdo, están abiertas y a ver dónde van a terminar".

Lo cierto es que hay excedente de jugadores, como en casi todas las plantillas a estas alturas de pretemporada: "El excedente de jugadores es una realidad, pero hay un montón de equipos en el mundo y el mercado aglutina y construye las piezas, los jugadores encuentran acomodo porque los profesionales quieren jugar y terminan tomando decisiones. Hablamos en nuestro caso de jugadores con currículum de muy buen nivel, internacionales por sus países...".

Al hilo del mercado actual, Orta comentaba: "No tengo un bola de cristal para decir cuándo se harán las operaciones, hay que poner a tantas personas de acuerdo... las cosas que están en nuestro control las estamos haciendo, las que no, no. Nosotros empezamos un 11 de agosto, pero muchas operaciones se van a cerrar en las últimas semanas de agosto, los clubes estamos condicionados por el control financiero de la legislación española. Del 15 al 30 de agosto habrán incorporaciones seguro". Es muy crítico con que el mercado siga abierto con la competición ya en marcha: "Con puntos en juego genera un gran problema".

No descara Orta que se quede algún cedido de la pasada temporada: "Todos los que se incorporan van a tener la oportunidad de ser evaluados por el entrenador, son activos que él evaluará, sería muy absurdo no darle esa oportunidad al técnico, no es lo mismo verlo en vídeos que tenerlos en el día a día y veremos si añaden".

Del Nido Carrasco desmintió el interés por el turco Arda Güler, ni antes como traspasado ni ahora como cedido por el Real Madrid, y Orta también aclaró que no hay nada concreto del fútbol árabe y Rakitic o Fernando: "Oficialmente de Arabia al Sevilla no se ha dirigido nadie, hay más en los entornos que lo que hay en realidad".

El vicepresidente primero quitó importancia a la deuda del club y afirmó que "el Sevilla se encuentra perfectamente preparado para afrontar el mercado de verano. Cualquier compañía tiene deuda, el problema es no poder pagarla. Si pagas la hipoteca no hay problema. Haremos una plantilla ilusionante".

El consejero tuvo que hablar de otro tema muy candente, la Junta Extraordinaria del próximo 27 de julio: "Una junta supone trastorno, un accionista (no quiso aludir directamente a su padre) ha pedido hacerla, la haremos el 27 de julio y dos en un año es el doble de esfuerzo. Pues las haremos y cumpliremos con la legalidad. La junta será lo que los accionistas quieran que sean".

Una pregunta muy directa: ¿podrá votar su padre, José María del Nido Benavente? "El día 27 se verán las medidas que se toman, siempre dentro de la legalidad, yo siempre he compartido las que ha tomado hasta ahora mi presidente".

El segundo de a bordo se congratulaba de un dato: "Hemos vuelto a batir el récord de abonados, lo que demuestra que la afición está engorilada con su equipo".