Víctor Orta, el exótico paralelismo con Bielsa y el Sevilla: "Espero que Diego Alonso sea la respuesta"

Víctor Orta regresa a territorio Premier League, donde estuvo ocho años, como director deportivo del Middlesbrough y del Leeds United, en el que estuvo seis años, procuró un ascenso... y también vivió un descenso, antes de volver al Sevilla.

El director deportivo castellano, aprovechando su vuelta con el Sevilla a Inglaterra, ha hablado en algunos medios británicos, como The Guardian, donde reconoció que le dolió tener que tomar una primera gran decisión en Nervión: el relevo de José Luis Mendilibar por Diego Alonso: "La primera página del manual del director de fútbol es: cuando las cosas no van bien, despedir al entrenador", dice Orta, que puso como ejemplo de su apuesta por el uruguayo a Marcelo Bielsa.

"¿Es justo? No. No, no es justo. ¿Son ellos los únicos culpables? No. Son los jugadores, la junta directiva, los directores, el entrenador en jefe, el personal. Pero es la única manera de intentar cambiar. A veces funciona, a veces no", continuó, antes de expresar su deseo de estabilidad: "Pero estoy seguro de que para que este club crezca necesita estabilidad con el entrenador. Espero, también para mi futuro, que Diego (Alonso) sea la respuesta, que pueda estar aquí tres o cuatro temporadas y crear un legado, la estabilidad que este club necesita. Si no, entonces es realmente difícil", matiza.

En la prensa británica también expresó su debilidad por el uruguayo desde que lo conoció en casa de Rabajda, illo tempore. "Lo conocí en noviembre de 2011 en un asado en Montevideo cuando jugaba en Peñarol. Me impresionó mucho: ya hablaba como un entrenador. Yo estaba como ¡guau!. Fue fascinante. Fue como un tic: oye, voy a seguir a esta persona. En Paraguay y México le fue bien. Quizás no fuera tan bueno en la MLS con el Inter Miami. Pero si tiene al actual equipo de Miami, gana la liga. Es curioso: la gente le pone la palabra fracaso por culpa de Uruguay en el Mundial; yo puse la palabra éxito allí. Clasificó a Uruguay cuando estaban casi fuera del Mundial".

El ejemplo de Bielsa y su exigencia

Orta también explica que su exótica y fuerte apuesta por un técnico uruguayo sin experiencia en Europa fue como la de Marcelo Bielsa cuando lo hizo entrenador en Inglaterra, para que sacara al Leeds United de la Championship y lo elevara a la Premier League... "Hice lo mismo con Marcelo Bielsa en Leeds. La gente decía que estaba loco por llevar a Bielsa a la Championship. Pero mi loca idea obtuvo resultados. Ojalá esta loca idea también lo haga". No logró el ascenso en su primer curso. Sí en su segundo, y acabó con la etapa de 16 años del Leeds United en segunda división, a la que volvió el pasado curso.

El director deportivo del Sevilla se explayó en The Guardian sobre Bielsa. "Para mí fue realmente fantástico trabajar con él", insiste Orta. "Él eleva tu nivel. Eso no me asusta. Así es como creces. Quizás si tuvieras a Bielsa como editor te gustaría cambiar de diario, pero él es alguien que te hace encontrar y superar tus límites: a ti, a los jugadores, el jardinero, el jefe del ejecutivo, el cocinero... Es un gran desafío y algunas personas podrían darse por vencidas, pero yo prefiero eso", explica.

El estrés del fútbol y su disfrute

Y también habló del estrés que acompaña al fútbol de élite. ¿Todavía puede disfrutar del fútbol? "Esa es una muy buena pregunta", replica entre risas Orta. "Es difícil, para ser honesto. Llevo 19 temporadas en el fútbol. Parezco joven, lo sé, pero tenía 25 años cuando comencé como director deportivo del Valladolid. Es cierto que hay días de partido en los que te despiertas y se te pasan por la cabeza pensamientos estúpidos. ¿Está En-Nesyri con ganas de marcar hoy? ¿Lukebakio tendrá la mente puesta en su esposa que está a punto de dar a luz? Dejas tu futuro en manos de otra persona", reconoce.

Por eso se ha empeñado en disfrutar del camino. "Mi amigo Emilio (de Dios) me dijo: ya estás en casa, trata de disfrutar el viaje. Disfruta del sol de noviembre, la comida, llevar a tu hijo al colegio, el fútbol. Pero en el fútbol somos realmente estúpidos. Dividimos las cosas buenas y multiplicamos las malas. En el fútbol y en la vida, supongo. No nos permitimos disfrutarlo. Ganas y piensas: 'Sí, pero el próximo es el Madrid'. Tienes que intentar vivir el momento. Tenemos el privilegio de trabajar en el fútbol y viajar por el mundo viendo partidos. No siempre podemos estar tristes, molestos o deprimidos. Por eso mi lema este año es: disfruta el viaje". "Pero es cierto que algunos días es más difícil que otros", dice tras volver a reírse... Días como los que esperan al Sevilla esta semana...

Enlace de la entrevista completa en The Guardian.