Las estadísticas del Sevilla en Inglaterra: sólo un precedente triunfal, pero qué prececente

El Sevilla visita este miércoles al Arsenal, cuarto clasificado de la Premier League, torneo en el que acaba de encajar su primera derrota, en busca de un milagro. Necesita ganar para engancharse de veras a la posibilidad de clasificarse para los octavos de final de la Champions League. Y el momento del equipo y los precedentes históricos no son nada halagüeños.

De hecho, en once visitas que ha realizado a equipos de la Premier sólo ganó en una ocasión, pero qué ocasión... El Sevilla de Vincenzo Montella, que había relevado en Navidad a Eduardo Berizzo, ganó en Old Trafford el 13 de marzo de 2018, con doblete de Ben Yedder, que no era el delantero titular. Salió de suplente y marcó dos goles para meter al Sevilla en cuartos de final de la Champions por primera vez en su historia -la segunda si se suma los cuartos de final de la Copa de Europa en 1958-. El partido quedó 1-2, pues al final marcó Lukaku, la ida había quedado 0-0.

Aquel lejano precedente en el Emirates

Una de sus primeras visitas a Inglaterra fue precisamente al Arsenal, en la fase de grupos de la Champions 2007-08, aquel convulso curso, poco antes de que se marchara Juande Ramos al Tottenham. Perdió el Sevilla en el recién inaugurado Emirates Stadium (2006). Perdió el Sevilla de Juande por un contundente 3-0 (Cesc, Van Persie y Eduardo) en la primera jornada de la fase de grupos.

El Sevilla le devolvería la afrenta en Nervión, donde ganó ya con Manolo Jiménez por 3-1 (Eduardo, Keita, Luis Fabiano y Kanouté), con lo que los nervionenses se clasificarían finalmente como primeros de grupo, por delante del Arsenal de Arsene Wenger.

La temporada pasada el Sevilla visitó dos veces Mánchester: perdió ante el City en la fase de grupos de la Liga de Campeones (3-1) al remontar Rico Lewis, Julián Álvarez y Mahrez el gol de Rafa Mir y empató a dos en los cuartos de Europa League contra el United, con sendos goles en propia meta de Malacia y Maguire que igualaron el doblete de Sabitzer.

Empates de bastante mérito

En la fase de grupos de la Champions, el Sevilla tuvo otras dos visitas resueltas con empates, lo que debe señalarse como resultados positivos a tenor de los rivales. En la fase de grupos de la 17-18, aún con Eduardo Berizzo, empató 2-2 en Anfield ante el Liverpool de Jürgen Klopp. Marcaron Salah, Firmino, Ben Yedder y Correa. Y tres temporadas después, con Julen Lopetegui, logró empatar en su visita al Chelsea (0-0).

Sin embargo perdió, tras jugar uno de sus mejores partidos a domicilio con Unai Emery en la competición, en su visita al Manchester City de Manuel Pellegrini en la temporada 15-16 (2-1, Konoplyanka, Rami, en propia meta, y De Bruyne).

Mucho más dolorosa fue la derrota del Sevilla de Jorge Sampaoli en el King Power Stadium de Leicester. Allí, el que era vigente campeón de la Premier, el sorprendente Leicester City de Vardy, se impuso por 2-0 (Wes Morgan y Albrighton) dejando en nada el 2-1 de la ida y eliminando a los nervionenses en los octavos de final de la Champions.

Más recientemente, aún con Lopetegui, el Sevilla perdió la vuelta de los octavos de final de la Europa League en su visita al West Ham, que le remontó en Londres el 1-0 de la ida gracias a un gol de Soucek en la primera mitad y a otro de Yarmolenko en la prórroga (2-0). Fue en marzo de 2022.

Otros dos empates en la UEL

Mucho más atrás en el tiempo, en el camino hacia sus dos primeras Copas de la UEFA con Juande Ramos, el Sevilla logró otros dos empates en visitas a equipos ingleses. En la fase de grupos de la UEFA 2006 empató 1-1 en Bolton (gol del local N'Gotty y del visitante Adriano). Y en los cuartos de final de la UEFA 2007 certificó su pase a semifinales con un 2-2 frente al Tottenham (Defoe y Lennon igualaron el 0-2 de Malbranque, en propia puerta, y Kanouté), que en la ida había caído en Nervión por 2-1.