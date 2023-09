La planificación del Sevilla según Víctor Orta: "Hemos reducido el coste de plantilla en 20 millones"

Víctor Orta ha empleado los medios del club para realizar un primer balance de la planificación. Seguramente, cuando presente a Soumaré o a Mariano se eplayará más ante las preguntas de los periodistas. Pero ya ha dejado algunos argumentos sobre las decisiones tomadas en un mercado que deja incógnitas abiertas, como el asunto de los centrales.

"No quiero poner excusas sobre lo que nos pudimos encontrar", comenzó Víctor Orta en los medios del club. "Determinamos una guía, que era reducir el coste de la plantilla y a la misma vez intentar incrementar la calidad de la misma. Si analizamos objetivamente, de los once futbolistas que han salido sólo uno se puede considerar titular, el resto estaban cedidos o tenían una participación minoritaria en el equipo. Y con las llegadas de ocho salidas hemos reforzado todas las líneas y creo que hemos respondido a lo que se ha planteado".

Reducción del coste salarial en 20 millones de euros

Lo económico ha tenido una prioridad tremenda en la planificación. Sólo hay que escuchar a Víctor Orta. "Se ha reducido el coste salarial en 20 millones de euros. Se ha reducido el número de jugadores de 32 -en Montecastillo llegó a haber 36 con los canteranos- a 24 y creo que se han reforzado las líneas del equipo. Creo que ha habido una inversión que supera los 30 millones y quiero ver en nuestra Liga, fuera del top 3, qué equipos ha invertido esa cantidad. Creo que ninguno, o sea, que somos el cuarto que más ha invertido en Primera División. Por lo tanto, creo que se ha conseguido en un 90% todos los objetivos que planteamos al principio del verano de forma coordinada con el consejo".

Ofertas rechazadas de 10 millones por cuatro jugadores

Otra cuestión por la que sacó pecho Orta fue las ofertas rechazadas por varios jugadores de peso. "Hemos tenido propuestas de equipos top alrededor de 10 millones por cuatro jugadores que hemos rechazado. Y eso también es comprar. Tener la valentía de rechazar ofertas, de no vender por vender también es comprar. Y eso demuestra que no hemos caído en la desesperación, pese a la estrategia de reducción de coste de plantilla y reducción salarial. Hemos sabido encajar esas no ventas para que sigan con nosotros algunos campeones del mundo y campeones de la Europa League. No es fácil tomar esas decisiones, porque dependes también de decisiones de otros cuando estás sobrepasado en el coste de plantilla".

Ahí se paró Víctor Orta a explicar los condicionantes del límite salarial impuesto por LaLiga. "Cuando un equipo -que te compra un jugador- te hace reducirte 10 millones entre salario y amortización, LaLiga sólo te permite gastarte 5. Es decir, si sales de un jugador por 10, te tienes que gastar 5 y mejorar la calidad del que sale. Y ése ha sido nuestro objetivo y creo que mayoritariamente lo hemos conseguido".

Reducción de la edad media de la plantilla

Con las llegadas de Soumaré (24 años), Gattoni (24) Pedrosa (25), Lukebakio (25) o Sow (26) se rebaja la edad media de la plantilla, otro de los objetivos que tenía Víctor Orta, aunque dos de esos fichajes ya estaban cuando llegó. "Ha habido alguna excepción, como Mariano (30) y Nyland (32). El caso de Mariano es una situación de mercado de última hora. Lo analizamos para tener un tercer delantero en un coste fuera de concurso para la calidad de jugador. Y en el caso de Nyland, pensamos que había que buscar un portero con cierta experiencia. El resto, se buscaba ser capaces de bajar la media de edad, jugadores con amortización, que quizá puedan sacar plusvalías, de cesiones que se puedan ejecutar opciones de copra si rinden, como pasó con Badé. Y muchos llegan en el cénit de sus carreras, que es entre los 25 y los 30 años. Y a nivel motivacional, el Sevilla les ha llegado en su momento justo para mejorar su carrera".

Una ficha libre en la plantilla tras la inscripción de Januzaj

Otro asunto, la inscripción de Januzaj. "Januzaj tuvo varias alternativas para salir. Pero no le agradaron y tenemos que respetar la legislación: ningún futbolista se puede quedar sin licencia. Tenemos respeto al futbolista, a cualquiera que se ponga la camiseta del Sevilla y lo inscribimos. Queda una ficha libre, viene luego el mes de enero para mejorar posiciones. Y hemos dejado también esa ficha libre para ver qué posibilidad de refuerzo puede haber en ese mercado".

El central, una búsqueda sin éxito hasta el cierre

Víctor Orta reconoció que, pese a esa ficha libre que queda, el Sevilla buscó hasta el 1 de septiembre a otro central para reforzar un puesto que despierta muchas dudas... "Incluso hasta ayer, al igual que en la última semana, intentamos reforzar el puesto de defensa central. Lo hemos intentado con nombres, de primerísimo nivel, internacionales que han rendido en equipos grandes. Pero hay que ver qué mejora lo que tenemos. Sinceramente, tenemos un jugador como Badé, que hasta hace poco ha ido con la selección francesa (sub 21), campeón de la Europa League como Gudelj. Estos centrales ante el equipo más ofensivo del mundo, el Manchester City, sólo permitieron un gol y no permitieron ocasiones de gol. Se debe desmitificar que un equipo defiende mal sólo por los centrales, el equipo ataca y defiende junto. El equipo que defendió mal las tres primeras jornadas fue el mismo equipo que dejó con menos disparos a portería al equipo que tiene mejor media de disparos a portería, el Manchester City".

Confianza en Nianzou, Gattoni... y Kike Salas

"Hay jugadores a los que hay que esperar", continuó Orta sobre los centrales. "Nianzou ha sido una gran inversión del club. No puede ir a Madrid por unas pequeñas molestias, ha sido convocado por Francia sub 21, que es la de más talento del mundo. Con Gattoni hay que tener paciencia. Es una responsabilidad como club. Nos hartamos de hablar de la cantera, pero cuando la cantera tiene oportunidad, pedimos demasiado a los jugadores canteranos, como Kike Salas. Me ha llamado por él toda la Segunda División, y ha tenido ofertas como del Red Bull Salzburgo o el Celtic de Glasgow. Cómo puede ser que confíen más desde fuera en la cantera...".

El centro del campo y el doble pivote

Otro asunto, el centro del campo. "En el modelo de juego del entrenador el doble pivote es un referente, el barómetro del equipo, y darle alternativas en esa posición es útil. Tiene que haber ahí uno por encima del par, para las tres competiciones, Champions, alto nivel... Fue una línea que hablamos con la dirección y el cuerpo técnico para que el equipo fuera competitivo el fin de semana tras la Champions. Queremos pasar la fase de grupos de la Champions. Teniendo más alternativas en cada línea quizá podamos progresar, porque este equipo es también de Copa del Rey y queremos llegar lo más lejos posible".

La apuesta mutua Sevilla-Soumaré

¿Cómo es Soumaré? "Tiene cosas de Fernando, pero también de Rakitic, de Sow o de Jordán. Llega a la élite ganando la Ligue 1 con el Lille, incluso salió en portada del Marca porque interesó al Madrid. Sustituyó a Kanté en el Leicester. Y llegó un momento complicado para el Leicester, descendieron. Fue un momento difícil para él: cambios de entrenadores, cambios en el equipo, no hubo rendimiento global... Es un jugador que ocupa mucho campo, tiene calidad y tiene box to box, tiene último pase y puede intervenir mucho en el juego. Ojalá pueda aportar todo lo que tiene en el Sevilla, después de un mal momento, después de haber llamado a sus puertas equipos grandes. Es nuestro modelo. Él ha creído en el Sevilla y su modelo, ha hecho un sacrificio enorme, reduciéndose su salario en un 40%, porque si no la operación ayer no salía. Ha elegido el Sevilla, pudiendo haber elegido a otros grandes, como un equipo italiano campeón".

Mariano y la necesidad de tres delanteros

Orta reconoció que Iván Romero iba a ser el tercer delantero hasta que llegó la oferta del Levante. "Nos sentamos y decidimos que la mejor idea era dejarlo salir. El tercer delantero era un puesto con más alternativas, incluso con la llegada de Lukebakio, que ha jugado de delantero 40 ó 45 partidos en el Fortuna Düsseldorf. Pero surgió la ocasión de mercado con Mariano Díaz. Hablamos con el futbolista, vimos su determinación de querer venir al Sevilla, de querer sumar".

Mariano sabe que está ante su año, tras un lustro en el ostracismo en el Real Madrid. "Ha interiorizado sus malos momentos con ánimo de revancha y sabe que este año es decisivo para él. Ayer lo llamaron un equipo francés en competición europea, el Sevilla y otro equipo español. Y elige el Sevilla con una oferta económica menor que la de los otros equipos. Con dos delanteros de primerísimo nivel como En-Nesyri y Rafa Mir, poder darle al entrenador un tercer delantero de la calidad de Mariano, en estas circunstancias de mercado, con el efecto calidad-riesgo y un año de contrato en el que sabe que tiene que dar todo para volver a la élite. Es el mismo jugador por el que el Sevilla iba a pagar 20 millones de euros y con un contrato diez veces superior al actual. Es un momento para sumar".

La oferta del Milan y la fe en Rafa Mir

También fue preguntado por la tentativa del Milan por Rafa Mir, rechazada por el Sevilla. "Que no se enfaden el señor Furlani (presidente del consejo milanista) ni el señor Moncada (jefe de scouting), pero tengo la sensación de que ayer hicieron ofertas a 15 delanteros de todo el mundo, porque hablé con ellos. Tenían que fichar a un delantero por la salida de Origi al Nottingham Forest a última hora. Y hubo una oferta del Milan de cesión, con opción de compra bastante ambiciosa para adquirir a Rafa Mir. Debatimos y no creíamos que pudiéramos reforzar al equipo. Si el Milan con un modelo de inversión que es el triple que el nuestro, está ofreciendo a 12 o 14 delanteros salarios más altos y una opción de compra que casi es un traspaso... Nosotros teníamos que buscar un sustituto. Rafa es un delantero de primer nivel y en ese bucle es el jugador por el que más ofertaron desde Milán, donde se decantaron por Luka Jovic (libre). Rafa tiene mucho que aportar a este equipo".

Ahí abundó Orta. "Rafa, con un contrato largo de cuatro años, puede dar mucho todavía a este equipo. Creo que puede sumar. Es importante entender que la fórmula de ofertar del Milan a última hora te genera un problema. ¿Qué hubiera pasado si la oferta es hace 15 días? No lo sé. A lo mejor el desenlace hubiera sido diferente. Pero cuando tú planificas una cosa, por mucho que busques no iba a traer a un sustituto peor que Rafa Mir sólo para ahorrarle dinero al club. Porque tengo que mejorar la plantilla. Sacar a Rafa Mir a falta de tres horas para traer un parche, con la idea de buscar un tercer delantero... Y con muchos delanteros africanos que tienen Copa de África en enero... Esto no es el Football Manager... Si el Milan ofreció más que por ninguno por Rafa Mir será que el resto eran peores".

El porqué de las rescisiones en lugar de cesiones

"No quiero aburrir a la gente con tecnicismos", dijo para explicar por qué el Sevilla rescindió a Papu, Tecatito e Idrissi, y sólo cedió a Óscar. "Pero lo voy a resumir en un titular: la rescisión de un futbolista con más de un año de contrato (Tecatito e Idrissi tenían hasta 2025) salva más dinero para el club que ceder al futbolista. ¿Por qué? Porque con el nivel salarial del Sevilla el otro club que recibe al cedido ni mucho menos paga el 100% del salario, porque nosotros somos un club de Champions League compitiendo en lo alto en la Liga. Cuando tú no compites en Champions ni en lo alto de la Liga, tienes que bajar el nivel de salario".

La ventaja de ampliar el límite salarial en la actual plantilla

Normalmente, el pago de una cesión es del 40, el 50, el 60 ó el 70% si eres optimista. Y al año siguiente, el jugador vuelve a tener su año de contrato. Cuando tú haces una rescisión, por ejemplo, del 60% del último año de contrato, que sería el mismo ahorro que una cesión al 40% pagado por el equipo cesionario, la Liga española te permite que del año siguiente -que ya está rescindido y te ahorras el coste de amortización y de salario-, ese dinero que te ahorras lo trasladas en un 25% al año actual para tu actual plantilla. Y otra cosa, el año que viene ya tienes un jugador con el que no cuentas, un contrato que no tienes que afrontar. Y se han reducido las cesiones que volverán el año que viene, que era otro de los objetivos".