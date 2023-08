Víctor Orta pide "una reflexión general con las inscripciones" pero es "optimista"

El asunto de las inscripciones ha centrado la comparecencia de Víctor Orta durante la presentación de Djibril Sow. El director deportivo del Sevilla ha hablado del modelo elegido por LaLiga y también pidió una "reflexión general con lo que le va a ocurrir al 70% de los equipos este fin de semana", por el nivel de aplicación tan estricto de las reglas de inscripción. Aun así, se mostró "optimista" con la posibilidad de que el club pueda inscribir a sus cinco futbolistas pendientes.

La primera pregunta al gestor técnico madrileño, que ha reconocido que la cesión de Óscar al Alavés está "pendiente de flecos", fue en ese sentido. "Nosotros estamos trabajando para llegar con el mayor número de jugadores inscritos al viernes. Obviamente los de la temporada pasada están inscritos. Quedan cuatro días para permitir las inscripciones y somos optimistas para que el viernes haya la mayor cantidad de jugadores inscritos contra el Valencia".

"Cero preocupación" y optimismo con que estén los tres centrales

"No me preocupa en absoluto porque sé cómo está trabajando el club al minuto para tener un equipo competitivo el viernes -explicó Orta-. Estoy cero preocupado porque sé lo que estamos haciendo, tanto en alguna operación que puede cristalizar en los próximos días como en las conversaciones que se están teniendo con LaLiga. O sea, creo que vamos a tener un equipo muy, muy competitivo el viernes. Sin ninguna duda".

Pero da la casualidad de que tres de los no inscritos son centrales, Gudelj, Badé y Gattoni, y Marcao sale de lesión y Nianzou está lesionado... "Somos muy optimistas con que el viernes estén inscritos los tres centrales, muy optimistas. No voy a entrar en detalles, pero mi optimismo está fundamentado en hechos".

Un problema general del fútbol español

"Es un problema que no es sólo del Sevilla, sino de un montón de clubes más. Y una vez más hay que reflexionar si el inicio de competición tiene que coincidir con el final de mercado, porque todos salimos muy perjudicados y nadie sale beneficiado de esto. Es algo que debemos reflexionar, lo que le va a pasar este fin de semana al Sevilla y al 70% de los clubes".

Pero, ¿tiene algo que ver con la gestión económica del fútbol español? "Yo no sé si tiene que ver con la mala gestión. Yo sé que hay unas reglas impuestas por LaLiga que buscan un modelo sostenible, un modelo sin pérdidas, un modelo que pueda sobrevivir con los ingresos propios. Es algo que valorar de LaLiga, que busca un modelo sostenible. Y, claro, hay un momento en que esas reglas tienen un nivel de lo estrictas que pueden ser se debería debatir".

Ahí abundó Orta sobre los tiempos del mercado estival y el inicio de la competición. "LaLiga quiere poner al fútbol español en el primer escalón, pero el día a día del mercado, de las salidas de futbolistas que están meditando su futuro, las entradas se manejan en unos tiempos que empieza la competición y tu equipo no está definido. Aunque tú quieras ir al tiempo con tu planificación, tú manejas los tiempos de los otros equipos y las ofertas a los jugadores. Al final de mercado se hace un balance, pero las primeras jornadas quedan difusas porque por el nivel de la regla hace que los equipos no podamos inscribir o no podamos inscribir con todos nuestros jugadores".

Castro incide en el desfase entre inicio de Liga y mercado

José Castro interrumpió a Orta para dar también su visión al respecto. "LaLiga quiere que los clubes no se endeuden más de lo que pueden, y esas normas las hemos aprobado todos. Pero es verdad que hay cosas que resolver. Porque cuando la mayoría de los clubes necesitan hacer movimientos para poder inscribir, el mercado está parado. El mercado está funcionando ahora y es cuando empieza la Liga. La realidad es que es una barbaridad que la Liga comience antes de que termine el mercado. Hay operaciones previstas en todos los clubes que resolverían la mayoría de los casos de ese 70% que no puede ser inscrito. El límite salarial lo tenemos alto, y nuestro caso es que también tenemos muchos jugadores, y si no salen esos jugadores que dejen el espacio numérico y económico a otros, no pueden entrar jugadores.

"No nos había pasado nunca, este año lo tenemos un poco peor", explicó el presidente del Sevilla. Pero estamos tranquilos y sabemos que se va a ir resolviendo. En nuestro club la temporada que viene vencen muchos contratos, en orden a 50 ó 60 millones de euros, con lo cual ese problema ya no lo tendremos".

Sergio Ramos, sin ninguna posibilidad

Víctor Orta fue preguntado también por la posibilidad de que Sergio Ramos recale en el Sevilla, algo impensable por muchos factores, con uno obvio, sobran fichas en el eje de la zaga: "Por el modelo de plantilla que tenemos actualmente no tenemos ninguna posibilidad. Tenemos seis defensas centrales y tenemos problemas para inscribirlos. Y por el modelo de regeneración de la plantilla, de buscar futbolistas jóvenes con proyección que tengan plusvalía, a día de hoy no hay ninguna posibilidad de que venga Sergio Ramos".

Por cierto, que al hablar de seis centrales, intrínsecamente Orta incluye a Kike Salas, que es el defensa de esa posición que trabaja actualmente con Mendilibar junto a Gudelj, Badé, Gattoni, Marcao y Nianzou.

Sin espónsor aún en las camisetas. "Para el partido del debut de Liga seguro que no. Estamos trabajando en ello, pero la camiseta del Sevilla tiene un precio y estoy absolutamente convencido de que lo lograremos", aseguró Castro.