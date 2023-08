Relativa calma del Sevilla con las inscripciones, pero sin centrales aún ante el Valencia

Más temprano que nunca, el Sevilla comenzará la Liga el próximo viernes, 11 de agosto. Es decir, que el campeonato liguero comenzará 20 días antes de que se cierre el mercado de transferencias estivales. Hay margen para darles salidas a los futbolistas que hayan sido descartados o por los que haya ofertas que el comité de dirección considere fuera de mercado. Pero la realidad es que a cuatro días para que el Valencia visite el Ramón Sánchez-Pizjuán los cinco nuevos no están inscritos. Y tres de ellos son de la línea más deficitaria, la defensa, en la que los sí inscritos Marcao y Nianzou no están disponibles. El primero sale de lesión tras otra pretemporada en blanco y el segundo es baja por una dolencia muscular leve-moderada.

El Sevilla, por tanto, tiene cuatro días, de aquí al viernes, para inscribir a los futbolistas que tienen contrato nuevo, a saber: Gudelj, tras su renovación, Badé, tras la ejecución de su compra, y los tres fichajes stricto sensu, Gattoni, Pedrosa y Sow, que será presentado hoy por José Castro y Víctor Orta, quienes podrían arrojar luz sobre el asunto.

En la plantilla que consta como inscrita en LaLiga hay 18 fichas solamente, las pertenecientes a los futbolistas cuyo contrato y su ficha federativa siguen vigentes desde la temporada pasada. Es decir, hay hueco para siete futbolistas. ¿Por qué no están inscritos aún? Ahí llega el lío del tope salarial marcado por LaLiga, un problema al que no son ajenos muchos clubes, y ahí está el dato: ayer se inscribieron 12 fichajes y hay 42 inscripciones nuevas. Muchas menos que fichajes...

La diferencia entre los 18 inscritos y el cúmulo de contratos

En esa lista de inscritos hay futbolistas a los que el club les ha ido dejando señales de que lo mejor para todas las partes es que busquen un destino fuera del Sevilla, que sigue transmitiendo un mensaje de tranquilidad mientras sigue intentando colocar su excedente. Una calma relativa, porque de momento sólo ha habido dos traspasos que alivien algo la excesiva nómina de contratos que tiene el club y en la actual plantilla, la que sí está inscrita, hay futbolistas con elevados contratos. Es la herencia con la que lidia Víctor Orta.

De las dos salidas, Rekik y Rony Lopes, ambas sin plusvalía, sólo deja un hueco en la plantilla el central neerlandés, que sí constaba en la plantilla de la Liga 22-23. Rony Lopes no constaba ya -sí su contrato-, pues estuvo cedido en el Troyes. Y en breve debe producirse la tercera salida, en forma de cesión: Óscar Rodríguez irá al Alavés si se cierra la negociación y cumplirá su tercer préstamo tras los del Getafe y el Celta.

Similar caso al del extremo portugués es el del mediapunta talaverano: no estaba inscrito y no deja hueco en la actual nómina de futbolistas con ficha federativa en LaLiga. Otra cosa es el cúmulo de contratos entre inscritos, cedidos que vuelven y nuevos fichajes.

Los 18 futbolistas que figuran en la plantilla del Sevilla en LaLiga son los que tenían ficha la temporada pasada con el primer equipo al final de la temporada. Es decir: Bono, Dmitrovic, Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Marcao, Acuña, Fernando, Rakitic, Joan Jordán, Óliver Torres, Lamela, Suso, Ocampos, Papu Gómez, Tecatito Corona, En-Nesyri y Rafa Mir.

Entre los descartes y los cedidos que volvieron

En ese listado no están los futbolistas que fueron cedidos el verano pasado, tampoco los que salieron en el mercado de invierno, como Delaney (al Hoffenheim) o Januzaj (Basaksehir). Tampoco están Augustinsson (hasta enero en el Aston Villa y desde enero en el Mallorca) ni Idrissi, que cumplió una buena temporada entera en el Feyenoord y es uno de los que regresó que podría hacerse hueco… dependiendo de cómo vaya cubriendo Víctor Orta las necesidades reales de la plantilla.

LaLiga, además, no permite desinscribir a jugadores. Es decir, en el supuesto caso de que algunos futbolistas recibieran ofertas y éstas estuvieran en proceso de negociación, caso de Rafa Mir con el Valencia, el Sevilla no puedo borrarlos de la inscripción de la que disfrutan hasta que no se dé el traspaso, sea en forma de venta de su ficha federativa o de cesión de la misma. O sea, que por mucho que el próximo rival del equipo de Mendilibar suba su oferta para que vaya cedido, si ésta no se concreta antes del viernes Rafa Mir seguirá como uno de los 18 inscritos. Y su contrato seguirá constando en la nómina del Sevilla, hasta que no se dado de baja, obviamente.

De aquí al viernes, por tanto, debe destaparse la incógnita: si el Sevilla tiene margen o no en el límite salarial impuesto por la patronal de clubes para que puedan ser inscritos Gudelj, Badé, Gattoni, Pedrosa y Sow. Tres de ellos son centrales titularísimos, porque Marcao está en proceso de readaptación tras no jugar ni un minuto en pretemporada y Nianzou está lesionado. Mendilibar presionará para que el comité de dirección y la dirección deportiva arreglen este embrollo. Porque, de momento, el vizcaíno no tiene centrales, oficialmente, para recibir al Valencia.