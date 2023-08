Balance de la pretemporada del Sevilla: La garantía de Mendilibar ante el retraso de la planificación

El Sevilla se fue a Detroit con 28 jugadores y volvió con 29 de San Francisco, sólo con un lesionado. La plantilla debe combatir el jet lag por haber salido de noche de San Francisco y encontrarse en Sevilla casi de noche a la vuelta para ejercitarse ya este lunes. Pero eso es anecdótico ante la realidad de que ya está aquí la Liga y sobre todo que todavía queda mucha tela por cortar en la planificación.

En el balance de la gira por Norteamérica está en lo positivo el aseado debut de Djibril Sow, sin apenas compartir idioma aún con la mayoría de compañeros y el cuerpo técnico, y la imagen creciente de competitividad que ha dado el Sevilla ante Crystal Palace, Betis y Atlético de Madrid. Muy lejos queda el nefasto fin de semana en Alemania que sembró tantas dudas, con las dos derrotas ante dos equipos de la Bundesliga 2.

El precoz y esperanzador debut de Sow

Se puede concluir que José Luis Mendilibar ha conseguido que, con lo que tiene entre manos por ahora, dar los pasos esperados. Por un lado, ir separando el grano de la paja: ya dejó en Sevilla, fuera de la gira por Estados Unidos y México, a Augustinsson y Januzaj, que siguen buscando destino. En el ínterin, Víctor Orta les dio salida a Rekik y Rony Lopes y realizó el primer fichaje como director deportivo del Sevilla, Djibril Sow. Que Mendilibar lo hiciera debutar tras apenas dos días junto a su nuevo grupo profesional habla de las prisas que tiene para que se adapte cuanto antes a su nuevo entorno, a su ideario, a sus compañeros...

La Liga ya está aquí y el mediocampista –un box to box, como se definió él mismo, más 8 que 6– está llamado a ser uno de los pilares de la planificación. De ahí también que, pese a que todavía tiene mucho excedente de cupo el Sevilla, el club se apremiara en satisfacer una de las necesidades principales de la plantilla.

Semana para inscribir a los cinco 'nuevos'

El hecho de que todavía no estén inscritos los cinco nuevos, es decir, con nuevo contrato para esta temporada, ilustra sobre el puzle que aún deben poner en orden Orta y Mendilibar. El club aún no ha estimado oportuno inscribir a Gudelj, renovado al principio del verano, Badé, tras la ejecución de su opción de compra, Gattoni, Pedrosa y Sow. Pero esta semana, a la vuelta de la gira por Norteamérica, debe hacerlo porque, si no, no podrían jugar ante el Valencia.

A Detroit, Guadalajara y San Francisco viajaron 23 futbolistas del primer equipo y cinco canteranos. A ellos se sumó ya en la ciudad californiana Sow, para sumar 24 futbolistas entre los que todavía hay que hacer descartes para la inscripción en la Liga para hacer hueco a otros fichajes, con alguno más señalado que otro y muchas incógnitas en los casos de Óscar, Delaney, Idrissi o Papu, que mantiene cierto cartel en según qué mercado que pueda responder a su caché y al que el Sevilla estaría encantado de abrirle la puerta de salida... como a tantos otros.

Los canteranos piden más sitio que los cedidos

De esos 24, no pudo jugar ningún partido el lesionado Nianzou y Marcao, que no viajó, no ha jugado ni un minuto esta pretemporada. En la pretemporada ha sido curioso ver a futbolistas fuera de su sitio por necesidad, como Rakitic o Pedro Ortiz de centrales en algún amistoso. Mendilibar, que también sufrió el retraso de los ocho internacionales y los fue metiendo poco a poco en la dinámica de los partidos, saca con nota la progresión competitiva del equipo, con todas las cortapisas de una planificación lastrada por las circunstancias de la marcha de Monchi, la llegada de Orta y el exceso de fichas de una plantilla inflada claramente a la que regresó media docena de cedidos de los que ninguno ha elevado la voz con fuerza. Sí han pedido sitio, con más o menos pujanza, tres de los canteranos, sobre todo Juanlu, pero también Kike Salas y Manu Bueno.

Paliar las carencias y señalar las necesidades

El técnico vizcaíno ha ido paliando como ha podido las carencias de una plantilla condicionada por múltiples factores con la ventaja de que el grueso de sus futbolistas ya conocía su método, reforzado de forma taxativa con el éxito de la séptima UEFA Europa League. Y al mismo tiempo ha ido haciendo su criba.

Y de camino, ha ido enseñando las carencias más diáfanas de la plantilla, como la ausencia de un extremo izquierdo puro que equilibre por ahí su sistema ofensivo. Ahí ha probado a Idrissi, a Óliver Torres, a Ocampos, a Pedrosa por delante de Acuña... Es decir, ha realizado un doble camino: el de poner a punto al equipo para empezar a competir, pese a las carencias obvias, y el de ir señalando sus prioridades en la elección de roles y piezas. Del otro lado, Víctor Orta sólo ha hecho, a cinco días del inicio de la Liga, tres operaciones: dos salidas sin plusvalía y un fichaje con coste. En mente hay más refuerzos, con la incógnita de qué pasará con Bono, En-Nesyri o Rafa Mir, pero sin salidas es imposible y ya es hora de inscribir a los nuevos.