La lesión de Marcao y la planificación del Sevilla: ni Gudelj está inscrito

La pasada madrugada terminó el Sevilla su pretemporada con el amistoso ante el Atlético con que concluyó su gira norteamericana, auspiciada por LaLiga. Y la primera conclusión clara, irrefutable, al término del ciclo de preparación estival antes de que empiece el fútbol oficial es que Marcao se ha pasado otra pretemporada en blanco. No es asunto baladí, puesto que incluso condiciona la planificación su ausencia y, de hecho, aún no hay inscrito ningún fichaje.

Ni siquiera figura en la plantilla inscrita por el Sevilla en LaLiga Gudelj, ya que el polivalente futbolista serbio tiene nuevo contrato, cuya renovación anunció el club el día de San Juan, con el comienzo del verano. Tampoco lo están Badé, tras la ejecución de su opción de compra, Gattoni, Pedrosa ni el recién llegado Djibril Sow.

Sólo 18 inscritos en LaLiga por ahora...

José Luis Mendilibar y Víctor Orta tienen que sentarse a replantear el puzle de la plantilla tras la pretemporada, viendo también lo que va marcando el mercado. Pero la lesión de Marcao, como el estado de Tecatito Corona, no ayuda. El mexicano es uno de los 18 futbolistas que están inscritos en LaLiga, según consta en la web oficial de la patronal de clubes. Y su futuro no está nada claro tampoco.

Los 18 futbolistas que figuran en la plantilla del Sevilla en LaLiga son los que tenían ficha la temporada pasada con el primer equipo. A saber: Bono, Dmitrovic, Jesús Navas, Montiel, Nianzou, Marcao, Acuña, Fernando, Rakitic, Joan Jordán, Óliver Torres, Lamela, Suso, Ocampos, Papu Gómez, Tecatito Corona, En-Nesyri y Rafa Mir. No constan los cedidos que volvieron: Delaney, Óscar e Idrissi, que sí han estado en la gira Norteamericana. Tampoco Augustinsson ni Januzaj, que permanecen en Sevilla en busca de destino.

Marcao y el caso de Kike Salas

Ahí está el caso de Kike Salas, que volverá de San Francisco sin saber a ciencia cierta dónde jugará finalmente la temporada que empieza el próximo viernes con el Sevilla-Valencia de Liga. El central sevillano lo tenía prácticamente cerrado con el Tenerife, pero el club paralizó la nueva cesión al club canario ante la incertidumbre creada en torno a Marcao, a lo que se ha sumado la lesión muscular de carácter "leve-moderada" de Nianzou.

Puede resultar siendo un asunto meramente coyuntural: Mendilibar no tenía mucho de dónde tirar en la gira para los puestos de centrales. Rekik estaba camino de Emiratos Árabes y Marcao no pudo subirse al avión y se quedó en Sevilla para acentuar su proceso de recuperación. Pero el mero hecho de que no pudiera estar con el grupo en Estados Unidos y México ya es un indicativo inquietante.

El club se debate con Marcao entre las dudas y la esperanza. En principio, el central brasileño estaba llamado a participar en la gira. Marcao, tras no jugar en el primer amistoso, aquella especie de entrenamiento en Montecastillo ante el Córdoba, se lesionó justo antes del segundo bolo, ante el Ceuta. El pasado 17 de julio, el club envió una nota a través de sus medios.

Tres semanas ya desde la lesión de Marcao

"Contratiempo para el defensor sevillista Marcao en el inicio de esta nueva semana de pretemporada. El zaguero brasileño ha sufrido, en una de las últimas sesiones de entrenamiento en Montecastillo, una microrrotura de carácter leve en el recto anterior del cuádriceps de su pierna izquierda". La levedad de la lesión choca con la realidad. Y eso pese a que el cuerpo médico hizo una previsión optimista sobre su recuperación. "Los servicios médicos del Sevilla FC estiman podrá volver al trabajo en unos siete días", añadía la nota oficial del club.

El club demostró que había cambiado su política de comunicación tras los problemas que hubo entre Julen Lopetegui, que no pudo contar la temporada pasada con Marcao en ningún momento, y los médicos. Pero también dejó en evidencia que no se puede andar con mucho optimismo en el caso de Marcao pese a que esta nueva lesión no tiene nada que ver con la del bíceps femoral derecho, de la que se operó en diciembre.

El futbolista no sólo se perdió los partidos de la segunda semana de pretemporada, el Trofeo Puerta y los dos en Alemania, sino que no se pudo subir al avión para la gira norteamericana, y eso que se ejercitó con el grupo a la vuelta de la expedición de tierras germanas, justo antes de viajar a Detroit.

La expectativa a cinco días del inicio de la Liga

En el seno del club hay expectativas de que esta semana previa al inicio liguero, después de otra semana en solitario en Sevilla, Marcao ya pueda unirse al grupo. Pero será el único futbolista de la primera plantilla que no ha jugado ni un partido de pretemporada, con lo que significa eso de déficit de preparación y de adquisición de ritmo competitivo.

Mendilibar, de este modo, se ha encontrado con un problema similar al de Lopetegui hace un año. Ha tenido que ir parcheando la defensa, en la que incluso situó como central a Rakitic ante el Ceuta, o ha sacrificado ahí a un mediocampista como Pedro Ortiz en algunos partidos, como ante el primer test con el Córdoba o con el Magdeburgo. Con la llegada de los internacionales, Gudelj y Badé paliaron el déficit y Gattoni sí ha hecho la pretemporada entera. Pero con Marcao se mantiene la incertidumbre... Y perderse la pretemporada puede condicionar la temporada.