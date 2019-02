Pablo Machín: "En la segunda parte hemos sido superiores, pero sin acierto"

Pablo Machín ha valorado la dura derrota del Sevilla en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal (3-0) resaltando que "las sensaciones son malas, porque a nadie le gusta recibir tres goles". "No lo hemos hecho bien", ha dicho el entrenador del Sevilla.

Sin embargo, inmediatamente ha matizado esa mala imagen con lo ofrecido por su equipo en la segunda parte. Ha sacado ahí a colación la importancia del acierto ante el gol en la Liga. "Si analizamos un poco más en profundidad es cierto que en la primera parte no hemos hecho las cosas como queríamos, en el descanso hemos corregido cosas y hemos apelado a cosas que el equipo tiene, y hemos tenido muchos acercamientos. La realidad es que lo que marca la diferencia son los goles. En cualquier otra época, con 20 tiros habríamos hecho más goles. Me voy dolido, fastidiado, pero el camino es jugar como hemos hecho en la segunda parte, en la que creo que hemos sido superiores, pero sin acierto. También me acuerdo de dos muy claras en la primera parte de Munir. El único camino es hacer goles. Si en cada partido hacemos 20 tiros y seguimos en campo rival y teniendo ocasiones, seguro que llegará el acierto".

El técnico soriano ha incidido en que el Sevilla no debe permitir irse del partido como pareció al final de la primera parte. "Puedes perder, pero siempre tienes que estar dentro del partido. En la segunda parte hemos hecho méritos para entrar en el partido y haber empatado, al final cada vez te vas crispando un poco más. Te vas desordenando y cabía la posibilidad de que cuanto te vuelcas en exceso llegara ese tercer gol".

Pablo Machín ha desechado que haya un síndrome psicológico a domicilio. "Somos profesionales y todos hemos jugado muchos partidos en casa y muchos partidos fuera. El equipo ha competido muchos partidos fuera aun sin haber ganado y ahora no lo estamos haciendo", ha dicho. "Tenemos futbolistas de suficiente experiencia y capacidad como para decir que el aspecto psicológico sea determinante en los partidos fuera de casa. La capacidad está, lo han demostrado y seguro que lo vamos a seguir haciendo mejor de lo que estamos haciendo ahora, consiguiendo puntos y peleando por los puestos altos de la clasificación".