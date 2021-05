Papu Gómez: "Cuando no conviertes ante estos equipos, te penalizan"

Alejandro el Papu Gómez aseguró tras la derrota del Sevilla en Villarreal (4-0) que el equipo nervionense seguirá luchando hasta el final por conseguir su objetivo de superar el récord de puntos en la Liga, en poder del Sevilla de Unai Emery en la campaña 14-15.

El argentino lamentó no haber podido ofrecer una victoria a la afición en la cita en la Cerámica. "Estamos un poco con la amargura de haber perdido un partido ante un buen equipo. Lo hemos intentado, queríamos ganar, pero no ha podido ser. Nos queda un partido en casa para lograr el récord histórico de puntos en el club, que es algo que queremos hacer", explicó el ex jugador del Atalanta.

El Papu lamentó las ocasiones falladas en la primera mitad: "Cuando no conviertes ante este tipo de equipos, a este nivel, te penaliza. El Villarreal es un gran equipo. Tuvimos nuestras opciones, no convertimos y ellos llegaron y acertaron. Luego, con uno más, generaron la superioridad".

El argentino dejó claro que ante el Alavés el equipo no bajará los brazos. "Es el ultimo sacrificio de una temporada larga, de muchos partidos. Lo que nos queda es este objetivo que es muy lindo y lo queremos conseguir".