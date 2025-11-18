La afición del Sevilla agota en unas horas las entradas para visitar al Extremadura en Copa

Cuando el martes de la pasada semana el sorteo de la segunda ronda de la Copa del Rey emparejó al Sevilla FC con el CD Extremadura, muchos aficionados del club de Nervión estuvieron atentos al día y hora de la eliminatoria a partido único por la cercanía de Almendralejpo con la capital hispalense. Y como era de prever, el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo presentará un ambientazo el próximo 4 de diciembre, día del partido (21:00), ya que la afición blanquirroja ha tardado sólo unas horas en agotar las entradas que el club ha puesto a su disposición en el portal de abonados.

El CD Extremadura reservó todo un fondo para el sevillismo, sabedor de la cercanía del desplazamiento y de los sevillistas que habitan en lugares próximos de Extremadura. Las 3.500 entradas, reservadas para socios de la entidad nervionense, fueron puestas a la venta antes del mediodía de este lunes.

El equipo azulgrana es actualmente líder del grupo 4 de Segunda RFEF con 22 puntos, uno más que el Águilas tras once jornadas disputadas. Sobre el papel, los pacenses deben plantearle al cuadro de Matías Almeyda una eliminatoria más complicada que la que tuvo que afrontar el pasado 28 de octubre ante el CD Toledo en el Salto del Caballo (1-4).