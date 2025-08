Aitor Puerta: "Estoy orgulloso de llevar el apellido de mi padre, aunque a veces he vivido situaciones complicadas"

Este 4 de agosto está marcado en el calendario de todos los aficionados del Sevilla Fútbol Club como el homenaje anual a Antonio José Puerta Pérez. El canterano nervionense, que falleció unos días después de desplomarse sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en el primer encuentro de LaLiga 2007/2008 que enfrentaba a los suyos contra el Getafe, es una leyenda en clave blanquirroja. Si para el sevillismo la celebración del Trofeo Antonio Puerta es especial, hay una persona que lo vive con más nervios que el resto.

Aitor Puerta, hijo del malogrado futbolista, lleva saltando al césped del coliseo hispalense desde antes de tener uso de razón como legado de su padre. A escasas horas de que el combinado nervionense dispute este encuentro en memoria de su padre, el sevillano ha comparecido en los micrófonos de Zona Mixta para comentar cómo vive un día que afronta "con bastante ilusión por rememorar la figura de mi padre, aunque en el fondo es agridulce. Sin embargo, estoy muy agradecido con el Sevilla por recordar su figura con este partido".

Del Nico Carrasco entrega a Ejuke el trofeo al mejor jugador del trofeo Antonio Puerta. / José Luis Montero

Como su padre, pero no igual

Su parecido con Antonio es, en cierto modo, un problema para Aitor. En el lado positivo encontramos a una madre que ve en él al malogrado futbolista, porque también es "extrovertido y maduro para la edad que tengo", algo que le recuerdan excompañeros de su padre como Kepa y Maresca, que le dicen siempre "la madurez que demostraba en el vestuario". Sin embargo, y pese a estar "muy orgulloso de llevar el apellido de mi padre", el que fuera canterano sevillista reconoce que a veces le toca "vivir situaciones complicadas", ya que "la gente espera que sea igual que él jugando al fútbol, algo que parece que no puede ser", aunque asegura que todos los que le rodean "me apoyan y me tienen muchísimo cariño".

Pese a no haberlo conocido, Aitor reconoce que su cuarto es "un museo" dedicado a su padre. "Tengo un par de botas, medallas de campeón y trofeos de los que se dan a los jugadores. Lo tengo todo ahí como una reliquia", afirma el hijo de Antonio Puerta, que considera que el mayor regalo se lo hizo el abuelo de un amigo hace poco: "Cuando mi padre mete el gol contra el Schalke se sigue jugando con ese balón y, después de un despeje de Makukula, cayó en la zona de Fondo justo donde estaba este hombre, que me lo regaló para que lo tuviera en casa".

Melero López, Jesús Navas, Aitor Puerta y José Mari, en el XI Trofeo Puerta. / Juan José Úbeda / Efe

Nervios e historia

Aitor asegura que cuando era más pequeño "vivía el día del Trofeo con bastantes nervios", ya que no entendía "mi papel de bajar al campo junto al presidente mientras la gente me cantaba y me aplaudía", algo que ha cambiado con el paso de los años: "He ido entendiendo la figura de mi padre. Este año espero no ponerme muy nervioso, el año pasado me ocurrió, pero estoy seguro de que va a ir todo bien". Posiblemente, una de las razones por las que le pudo el nerviosismo la pasada campaña fue el Al-Ittihad, tal y como ha reconocido este mismo lunes: "El año pasado flipé un poco con Benzema, aunque en ese equipo también estaban jugadores como Fabinho o Diaby".

Sin embargo, el hijo de Antonio Puerta reconoce que su edición favorita del Trofeo que honra la memoria de su padre tuvo lugar en noviembre de 2016: "Me llamó muchísimo la atención hace unos años el partido contra Boca Juniors. Ese día conocí a Carlos Tévez y vi la afición de Boca, que es un equipo al que sigo bastante, por lo que puede ser el día que más flipé".