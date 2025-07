Alfon: "Quien haya pensado que no quería venir está muy equivocado"

Alfon, por ahora, es la única incorporación del Sevilla en este mercado de verano. El jugador fue anunciado de forma oficial el pasado martes y llega a Nervión como agente libre, procedente del Celta de Vigo, tras rechazar una oferta de renovación con el conjunto vigués. El futbolista, natural de Albacete, expresó en su primera entrevista con los medios del club que está "muy feliz de estar aquí" y que ya "tiene ganas de empezar". Precisamente este domingo realizará su primera sesión a las órdenes del técnico Matías Almeyda.

Sobre sus virtudes, Alfon comentó que es un jugador al que le gusta "el uno contra uno, encarar y buscar portería". "Ojalá me salgan bien las cosas y la afición pueda disfrutar con mi juego, haciendo un gran año", comentó sobre su deseo en esta nueva etapa. El atacante considera que "llega en su mejor momento de forma, muy maduro y con muchas ganas". "Me ha costado mucho llegar hasta aquí, por eso me hace muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de pisar el Sánchez-Pizjuán y conocer a nuestra afición", afirmó. Una oportunidad que tendrá que esperar hasta la jornada 2, cuando el Sevilla reciba en casa al Getafe de Bordalás.

Recordando su estreno en el estadio sevillista, Alfon evocó el último partido de Jesús Navas en el Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando él estaba de rival defendiendo los colores del Celta. "Fue todo muy emotivo, muy especial; incluso se me pusieron los pelos de punta", dijo rememorando aquel momento.

"Yo vengo del barro y que se te presente una oportunidad como esta es un sueño"

Respecto a su fichaje, fue tajante al desmentir especulaciones. Él firmó un precontrato hace unos meses cuando Víctor Orta aún era director deportivo. Pero en los últimos días se rumoreó sobre su salida, ya que si algún club pagaba su cláusula de salida, podría haberse marchado. Al respecto respondió con contundencia: "El Sevilla es el paso que quería dar, el que necesitaba. Es un club muy grande, enorme, con una historia tremenda. Quien piense que no quería venir, está muy equivocado. He tenido muchas ofertas, pero este es el lugar donde quería estar". En la misma línea, recalcó que ha recibido propuestas incluso en los últimos días, pero no contempló ninguna salida. "Yo no quería irme. Cuando firmé por el Sevilla estaba 100% convencido. Es el club al que quería venir y tengo una ilusión enorme por que empiece la temporada".

A Alfon le ha costado asentarse en Primera División, tras vivir múltiples cesiones, lo que hace que su llegada a Nervión sea aún más especial. "Yo vengo del barro, de muchas temporadas en Primera Federación, y que se te presente una oportunidad como esta es un sueño". Sobre el nuevo técnico, Matías Almeyda, expresó que "está a su disposición". "Se nota que es un hombre muy cercano. Tengo muchas ganas de conocerlo y ponerme a trabajar bajo sus órdenes", comentó el jugador albaceteño.

Para acabar, el jugador albaceteño envió un mensaje de optimismo a los sevillistas. "Vamos a pelear, a sufrir mucho, pero también a disfrutar. Lo vamos a pasar bien y vamos a disfrutar en nuestro estadio", aseguró.