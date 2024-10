Alineación probable del Sevilla en el derbi ante el Betis

Llega el primer derbi de la temporada 2024-25, el primero de Xavi García Pimienta como entrenador del nervionense. Aunque el técnico catalán es un inexperto todavía en este tipo de encuentros, ha asegurado que ha recibido muchas impresiones en los últimos días sobre lo que significa la rivalidad entre el Sevilla y el Betis: “No he tenido la suerte de vivir el derbi en primera persona y tengo muchísimas ganas. Da igual cómo lleguen los equipos, son partidos diferentes. Tenemos ganas de conectar con la gente y de que se sientan orgullosa de nosotros”, aseguró el técnico catalán en su rueda de prensa previa.

Las bajas y recuperaciones del Sevilla para el derbi

Y es que, de cara al derbi ante el Betis, el Sevilla recupera tres jugadores importantes en la plantilla de Nervión que podrían entrar en el once de Xavi García Pimienta de cara al próximo domingo en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Se tratan de Isaac Romero, Marcao y Sambi Lokonga. El belga y el lebrijano regresan de lesión y apuntan, si nada raro ocurre, a entrar en la lista del técnico catalán. Caso especial el del canterano del sevillista que ha apurado en los últimos días para volver: “Si tuviese que jugar hoy, estaría para jugar”, aseguró Pimienta sobre Isaac. Lokonga, en cambio, vuelve tras más de un mes de baja. Por otro lado, Marcao regresa tras perderse el encuentro contra el Athletic Club por sanción.

De esta forma, las únicas dos bajas que tiene el Sevilla garantizadas para su enfrentamiento ante el Betis son Saúl Ñíguez y Djibril Sow. Ambos con todavía varias semanas por delante antes de regresar al grupo con sus compañeros. Por el resto, Pimienta contará con los otros 23 jugadores que tiene a su disposición.

El posible once del Sevilla ante el Betis

En el derbi ante el Betis no se espera que Xavi García Pimienta toque lo que le viene funcionando en las últimas jornadas, aunque sí que hay piezas donde surgen varias dudas en el posible once inicial del Sevilla. En la portería, por ejemplo, no se espera ningún tipo de cambio. Orjan Nyland se ha asentado como el portero titular del conjunto de Nervión desde el curso pasado, tanto para Quique Sánchez-Flores como ahora para el técnico catalán.

En la línea defensiva, en cambio, sí que hay algún puesto que podría variar respecto a lo que propuso en San Mamés. En los carriles, salvo gran sorpresa, se mantendrán José Ángel Carmona, ahora internacional sub 21 por España nuevamente, y probablemente Valentín Barco por la izquierda. Aunque en el caso del argentino es más probable que varíe respecto al lugar del visueño que acumula todas las titularidades de la temporadas. Las mayores dudas llegan en el centro. Regresa Marcao que, antes de su última sanción, era titular indiscutible. Por otro lado, el Sevilla viene de ser fiable atrás con un sólido Loïc Badé y Tanguy Nianzou, que está provocando motivos de esperanzas en la afición sevillista. Lo lógico, sería una pareja conformada por Marcao-Badé.

Las bajas en el centro del campo tampoco dan muchas opciones a García Pimienta. Sin Sow ni Saúl, apunta a que el Sevilla repetirá en el medio con Nemanja Gudelj y Lucién Agoumé pese al regreso de Sambi Lokonga. Por delante, tanto Peque como Suso se postulan a esa mediapunta. El catalán, por continuidad, tiene más papeletas de partir como titular.

Arriba, con el regreso de Isaac Romero, hay pocas dudas. El lebrijano sustituirá a Kelechi Iheanacho como delantero centro. Mientras que en las bandas existen dos opciones, ya que, siendo su último derbi, apunta a que Jesús Navas será titular como extremo diestro si el físico se lo permite. Por lo que queda por determinar quien será el extremo zurdo si Ejuke o Lukebakio como ante el Valladolid. Por peso ofensivo, el belga debe tener la delantera ganada.