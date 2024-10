García Pimienta: "Lo Celso está de dulce, pero el Betis es mucho más"

Sevilla/El derbi ya está aquí y Xavier García Pimienta vive estas horas con ilusión. Para un entrenador que está en su segunda temporada en Primera vivir un Sevilla-Betis es algo especial y, además, los últimos resultados le han dado aire al equipo nervionense y a su crédito, muy tocado tras la derrota en Vitoria ante el Alavés.

Ahora todo lo ve de otro modo y hay mucha ilusión en él y en su cuerpo técnico.

"No lo he vivido en primera persona, tengo muchas ganas, son partidos especiales, da igual la clasificación, cómo lleguen los equipos... Veo cómo los jugadores transmiten esa confianza y creo que vamos a ganar. Ha habido más tiempo para trabajar porque ha sido una semana larga y estoy convencido de que si estamos a nuestro máximo nivel vamos a conseguir los tres puntos", expresaba García Pimienta, quien confirmaba que Isaac Romero está en condiciones de jugar. "Está más cerca de que sí. Si tuviere que jugar hoy estaría para jugar", precisa.

La derrota del Betis en Polonia contra el Legia de Varsovia no es una medida para calibrar las opciones del rival en el derbi. García Pimienta no considera a su equipo favorito por ello. "Seguro que no. El partido del Betis fue muy exigente, complicado, en Europa, con ese ambiente los equipos se crecen y eso condiciona. Tuvo mmala suerte en una jugada en la que le marcaron y lo intentó con sus señas de identidad, luego incluso el Legia en contras pudo marcar, pero será un partido diferente", agrega.

Acabar con once

El entrenador del Sevilla ha vivido la primera semana de derbi y está encantado. "La gente te dice que hay que ganar. Hay que hacer las cosas bien. Tenemos una ventaja que es que jugamos en el Sánchez Pizjuán", explicaba, al tiempo que reconoce que acabar con once futbolistas es fundamental, así como controlar la sobreexcitación. "Hemos tenido la desgracia de acabar partidos con un jugador menos y el equipo ha mostrado solidaridad para contrarrestarlo, pero son partidos que hay que acabar con 11 jugadores. Tenemos que tener intensidad, pero hay límites. No pasarnos de agresividad. Marcao vio una arjeta que era necesaria ante el Valladolid, pero hay que saber leer el partido en todo momento, las tarjetas tienen que ser para utilizarlas, pero con unos límites".

Para García Pimienta, el Sevilla no está obligado a ganar el derbi, pero sabe que jugar en casa es un plus. "Obligados no. La obligación es de competir en todos los partidos. Ellos tienen un modelo consolidado, de 4 años, con una filosofía muy clara como la de Pellegrini y nosotros estamos en ese proceso. Pero tenemos que darlo todo para ganar y que cuando acabe el partido la afición se tiene que sentir orgullosa".

Lo Celso, "de dulce"

García Pimienta respeta el momento de forma que vive un jugador como Giovani Lo Celso, ahora mismo la referencia del Betis, pero está tranquilo y mira más al colectivo. "Todas las virtudes, tiene gol... Pero si el Betis fuese sólo Lo Celso lo tendríamos fácil. Le pondríamos un hombre y ya está, pero si no la coge Lo Celso, la cogerá Abde, Ruibal o Bakambu. Es un jugador que está de dulce, con mucho gol. Pero todo pasa por nosotros", precisa.

El entrenador del Sevilla también valora que la estrategia puede decidir la cita. "El balón parado siempre es importante. Muchos partidos se desatascan así y es verdad que tenemos que mejorar porque en el equipo hay argumentos ofensivos para hacer más daño. Defensivamente estamos bien, pero hay que sacar más provecho en ataque".

Un regalo a Jesús Navas

También, cómo no, el catalán tuvo que hablar sobre la situación de Jesús Navas, que puede estar ante su último derbi. “Es un aliciente más. Si es su últmo derbi, qué bonito sería ganarlo delante de sus compañers y de su afición. Es otra intención más para salir con todo para dedicárselo a Jesús. Cuando se retire tiene que pensar qué es lo que quiere hacer. Y si es ayudándonos en el primer equipo, yo estaría encantado", dijo.

Por último, sobre los incidentes en el derbi madrileño, quiso diferenciar. “Yo llevo cuatro partidos aquí y la afición se ha conportado siempre de forma ejemplar, animando a su equipo. No me cabe duda de que va a dar ejemplo. ¿Provocación por parte de los protagonistas? Tenemos una responsabilidad. Tenemos que centrarnos en jugar al fútbol. A veces es compicado cuando te dicen de todo desde atrás. Pero hay que centrarse en los nuestro".