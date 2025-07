Alineación probable del Sevilla FC frente al Sunderland: lo que ven es lo que hay

El titular de esta noticia es una frase que suelen utlizar los magos antes de realizar sus trucos para dejar claro que no hay trampas ni cartón. Algo similar le pasa al Sevilla Fútbol Club en este inicio de la pretemporada: no hay más de lo que se tiene. A Antonio Cordón le queda por delante un verano lleno de movimientos para conformar una plantilla acorde a lo que requiere Matías Almeyda, siendo Alfon González y Gabriel Suazo las únicas incorporaciones de este mercado estival. Como lleva repitiendo el director deportivo blanquirrojo desde su llegada a la capital hispalense, tienen que ocurrir salidas para poder acometer llegadas, por lo que se supone que muchos de los futbolistas disponibles para el argentino en el duelo frente al Sunderland no formarán parte del equipo durante este curso.

Orjan Nyland calienta junto a Álvaro Fernández antes del Sevilla-Getafe. / AFP7

Regresos esperados

Después de su actuación frente al Birmingham City, que ha despertado aún más la indignación de la afición sevillista, es probable que Álvaro Ferllo no parta de inicio este fin de semana. Orjan Nyland, que regresó más tarde debido a su participación en la última fecha FIFA de junio, apunta a la titularidad bajo los palos; guardando una portería rodeada por las dudas de cara a la nueva temporada. José Ángel Carmona y Kike Salas parecen inamovibles, residiendo las dudas en el lateral izquierdo y quién será el compañero del moronero en el eje de la zaga.

Oso fue titular el pasado sábado, aunque Adrià Pedrosa o incluso Gabriel Suazo podrían arrebatarle el puesto al canterano, siendo el catalán el que tiene más papeletas ya que acumula más entrenamientos junto a sus compañeros. Con la vuelta de Loïc Badé, peligra el puesto en el once inicial de un Ramón Martínez que ha sorprendido gratamente con su nivel desde su debut la pasada campaña. El zaguero galo es, además de una posible venta en este mercado de fichajes, uno de los líderes del vestuario; por lo que no sería descabellado pensar que pueda saltar al césped de Faro con el brazalete de capitán en el brazo.

Loïc Badé celeba uno de los goles del Sevilla durante esta temporada / Europa Press

Juventud al poder

Djibril Sow, que podría regresar a Alemania este verano, es una de las principales dudas para el centro del campo. Después de ver ante el Birmingham un doble pivote formado por Pablo Rivera y Manu Bueno, el suizo se postula para entrar en el once inicial acompañando al jerezano en la sala de máquinas. Sin Lucien Agoumé, que no parece vaya a llegar, ni Joan Jordán, lesionado y fuera de los terrenos de juego durante al menos dos meses, se agotan las opciones para Almeyda. Albert Sambi Lokonga y Saúl Ñíguez dejaron prácticamente sin centrocampistas al Sevilla Fútbol Club tras finalizar sus respectivas cesiones en la capital hispalense, siendo esta una posición a reforzar por la dirección deportiva este verano.

La parcela ofensiva, por el contrario, cuenta con varios jugadores capaces de colocarse en distintas posiciones. No sería descabellado volver a ver al trío formado por Rubén Vargas, Chidera Ejuke y Alfon González por detrás de Isaac Romero, aunque la vuelta de jugadores como Juanlu Sánchez, Akor Adams o Kelechi Iheanacho podrían variar los planes del técnico argentino. Sin embargo, el quinteño está a punto de firmar por el Nápoles, mientras que los otros dos vuelven tras lesión, por lo que la zona de ataque se presenta como una auténtica incógnita.

Once titular del Sevilla FC frente al Birmingham City / Sevilla FC

Alineación probable

Nyland; Carmona, Kike Salas, Badé, Pedrosa; Manu Bueno, Sow; Vargas, Alfon, Ejuke; Isaac Romero.