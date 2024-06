La anécdota de Jesús Navas con Bellingham que desata elogios: "Es imposible que te caiga mal"

Sevilla/Los Palacios está de moda. Fabián Ruiz se ha coronado en la fase de grupos de la Eurocopa como uno de los futbolistas más influyentes de la selección española, aunque su compatriota, Jesús Navas, sigue levantando pasiones allá donde va. 'El Duende', en una entrevista con Marca antes de convertirse en el futbolista más veterano en disputar una fase final de un gran torneo con España, desveló una anécdota que ha dejado boquiabiertos a todos los aficionados al fútbol.

Jesús Navas se ha enfrentado esta temporada a uno de los centrocampistas con más proyección de todo el mundo: Jude Bellingham. El inglés, además, es una de las estrellas de la presente Eurocopa, pero sigue teniendo la humildad para valorar a sus rivales. Como al palaciego, a quien le pidió la camiseta después de un encuentro.

Bellingham gana la pelota a Nyland en el gol anulado a Fede Valverde por fuera de juego de aquel. / Antonio Pizarro

Esta anécdota la cuenta Jesús Navas con una sonrisa en la cara y sin poder dejar de valorar todo lo que le está ocurriendo: "Fue Bellingham, en casa, y dije 'mira, es un detalle muy bonito'. Me hace ilusión, sobre todo jugadores de un grandísimo nivel y, prácticamente, cualquier rival. Es algo bonito que te la pidan y se fijen en ti".

El palaciego, cuestionado sobre si es ahora cuando más veces le piden su camiseta después de los partidos, aprovechó para dejar una lección de vida que está siendo muy comentada en las redes sociales: "Llevo unos años que me piden muchas sabiendo lo que he conseguido, pero, sobre todo, creo yo que por la persona. Es muy importante todo lo que has conseguido, pero hay que ser buena persona".

Jesús Navas se marcha dolorido pero agradecido a la cerrada ovación de San Mamés. / Europa Press

Una reflexión final que ha dejado distintos comentarios en redes sociales de los aficionados españoles: "Es literalmente imposible que te caiga mal Jesús Navas", decía el usuario que compartió el vídeo. "Parece un tío majo, sencillo y como futbolista ha sido una leyenda del Sevilla y de la selección", aseguraba uno de sus seguidores.

El mundo del fútbol, cada vez más, va reconociendo a uno de los mayores estandartes del deporte español. Jesús Navas batió un récord ante Albania, pero, como él dice, lo que más importa al final de todas las carreras es, sin duda, la persona.

Su récord

Jesús Navas ya es el futbolista internacional español en haber participado en una Eurocopa con más edad al partir como titular en el partido que cerró el Grupo B frente a Albania, con la selección de Luis de la Fuente ya clasificada como primera para los octavos de final. El palaciego logra este hito, otro más que suma a su brillantísima y vastísima trayectoria, con 38 años, 7 meses y 2 días, 38 años y 216 días contándolos de forma natural.

El jugador del Sevilla lució el brazalete de capitán en este partido en el que superó a Aritz Aduriz como jugador español más longevo en participar en una Eurocopa. El ya retirado delantero vasco tenía 35 años y 137 días cuando jugó en la Eurocopa de Francia 2016.