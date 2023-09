La anécdota en la presentación de Ramos: Orta le regala un avión a Castro

La presentación de Sergio Ramos había levantado expectación tanto por lo que significa la vuelta al Sevilla FC del futbolista, el que más partidos ha jugado de la historia de la selección española, como por las explicaciones de los miembros del comité de dirección, que cambiaron tan radicalmente de rumbo en las líneas maestras del proyecto y que, de negar como San Pedro hasta tres veces el apego al personaje, se fotografiaban este miércoles con sonrisas de oreja a oreja abrazados a él.

La diferencia con San Pedro es que el apóstol no pidió aviones (tardaron en inventarse) ni trataron de ridiculizar y quedar por encima del pueblo. Pero bueno, en cuanto el camero enchufe el primer gol en el Sánchez-Pizjuán nadie se acordará, la grada estallará y en el palco respirarán tranquilos. De eso se trataba y el acierto en la gestión será, entonces sí que sí, impepinable. La curiosidad fue que el avión se lo regaló Víctor Orta al presidente, aunque de juguete, y en la misma mesa de la rueda de prensa.

Después de la explicación de Víctor Orta, Castro negó que hubiera sido por miedo. “Miedo no tenemos a nada. Llevo muchos años vividos, muchas cosas, en 27 años. Este fútbol no es el de antes, hay un régimen económico en la liga. ¿Cómo voy a dudar de un campeón del mundo? Cuando él empezaba a correr yo ya estaba de consejero. Las personas tenemos que decir lo que el club necesita que diga. A veces uno se tiene que desdecir o pedir disculpas”.

El presidente respondió a la pregunta del comunicado de los biris. "El comunicado dice que al jugador que lleva el escudo del Sevilla no hay más que animarlo. Es un fichaje extraño, pero hay una realidad palpable. que Sergio ha sumado y ha puesto de su parte".

El avión de Víctor Orta

El director deportivo explicó su versión de todo lo ocurrido. “Para contar la verdad, que tiene muchos matices, cuando llego al Sevilla, hay 32 jugadores y 4 canteranos, 36, y desde el club y desde el cuerpo técnico se plantea que no era un puesto a reforzar el de central. Había 6 jugadores, un recién llegado en el que teníamos mucha ilusión como Gattoni, se había ejecutado la opción de compra de Badé, Gudfelj iba a ser central según el deseo del entrenador, que tenía también mucha convición en Marcao y Nianzou era una de las apuestas del club como uno de los mejores centrales sub 21”, comenzó el director deportivo.

“Nos centramos en las salidas en esta fase del mercado por cuestiones legales, de imite salarial. El vicepresidente hace unas declaraciones en la Liga sobre Ramos y no miente porque en ese momento el objetivo era tener a todos los jugadores inscritos. Seguimos avanzando, detectamos que con el paso de Gudelj al medio centro tenemos un central menos y Castro antes de la final, que aprovecho y le regalo un avión (saca de una bolsa un avión de juguete ante las risas de los presentes) y detectamos la situación de que no tenemos un central”, avanza.

“Llegamos al 1 de septiembre, limite de mercado, 26 jugadores 0 de limite de inversión de la plantilla y 3 partidos perdidos que influía y una situación agravada de uno de los jugadores y otra lesión más pequeña de otro central. El entrenador nos pide reforzar el medio centro y la punta del ataque. Se cierra el mercado y José María me llama el viernes por la noche que reflexione sobre qué centrales libres”.

“En ese momento estoy viendo una serie de HBO que recomiendo, Winnie Lakers, en la que Jerry West, mánager, ex jugador y ex entrenador, esta a punto de decir que no a Magic Johnson porque decía que le daba inseguridad muchas de las cosas que había alrededor de él y que quería una acción más segura. Cuatro horas más tarde la elección del Draft de Jerry West es Magic Jonhson. Y a mí me hizo reflexionar que muchas de las cosas que me podían dar inseguridad del fichaje de Sergio Ramos no eran justas. Hay una de la scosas que diferencian a los hombres d ellos animales es el derecho a rectificar y de cambiar de opinión. Hablamos y vimos que el mejor que había era Sergio”