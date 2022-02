El año que empezó torcido para Koundé

Jules Koundé, que en principio este domingo en el derbi será baja al cumplir un partido de sanción por ser expulsado con roja directa ante el Espanyol, se ha perdido ya en la presente temporada el doble de encuentros que en toda la pasada campaña, contando sólo los partidos de Liga. El central francés ha pasado de ser un fijo en el once de Julen Lopetegui a caerse a menudo del mismo, por una razón u otra, precisamente en la campaña en la que el equipo sevillista más necesitado está de efectivos.

Koundé cumplirá este domingo si no prospera el recurso del Sevilla su séptimo partido sin estar a disposición del técnico (sexto en la Liga), mientras que en la pasada temporada sólo faltó a tres encuentros del campeonato de la regularidad, dos por Covid-19 al principio de temporada y uno ante el Elche entre la eliminación copera en el Camp Noy y el derbi en el Sánchez-Pizjuán. Además, el francés no ha sido titular en otros dos encuentros este año, frente al Osasuna en Pamplona tras perderse dos citas por el golpe que recibió en su mala caída ante el Getafe y en la primera entrega del derbi de Copa, los treinta y tantos minutos que se jugaron antes de la suspensión por la agresión sufrida por Joan Jordán con el palo lanzado desde la grada. Este compromiso, del que se cayó en el mismo calentamiento tras ser anunciado en el once de salida, sí lo disputó cuando se reanudó al día siguiente.

Si bien la implicación no se puede discutir por parte del jugador, por una cosa o por otra el rendimiento del extraordinario central sevillista no está siendo el mismo que en sus dos primeras temporadas. Cuando esto ocurre siempre hay quien recuerda el verano que pasó el jugador nacido en París y su frustrado fichaje por el Chelsea, con el que ya había acordado un contrato por cinco temporadas que casi triplicaba económicamente lo que percibe en el Sevilla y que finalmente no pudo firmar al negarse en el último momento el club ante la oferta inglesa cuando Zouma prefirió no eceptar entrar en la operación. Koundé ya se veía en Londres –incluso cedió su dorsal 12 a Rafa Mir– y cayó en un amago de depresión que, por ejemplo, le hizo tomar la decisión de no acudir con el equipo a Elche, donde el Sevilla disputó la tercera jornada de Liga. Aquel 28 de agosto, Koundé alegó no encontrarse “anímicamente preparado” para jugar un partido de fútbol y el club respetó su decisión. Después, Koundé disputó con normalidad cuatro partidos de Liga y dos de Champions antes de disputar con Francia la fase final de la Liga de Naciones que la selección gala ganó a España. Tras su regreso, el joven zaguero se perdió dos partidos alegando problemas físicos. No viajó a Vigo para la cita liguera ante el Celta ni tres días después a Lille en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions.

Después de este contratiempo tuvo Koundé el mayor periodo de rendimiento esta temporada, ya que desde finales de octubre compitió con normalidad hasta justo antes de las vacaciones de Navidad, cuando fue expulsado ante el Barcelona en Nervión, lo que le impidió, por tanto, jugar ante el Cádiz en el primer partido del año.

Más expulsiones de lateral

Una de las cuestiones que llaman la atención en el rendimiento de Koundé es que es bastante más propenso a las expulsiones jugando de lateral que en su puesto natural. Le ha pasado con la selección francesa y también con el Sevilla, y generalmente por un reacción tras un forcejeo o por una falta del rival. Le pasó con Jordi Alba en aquel momento, privando al Sevilla de optar al triunfo cuando mejor estaba en el partido –que acabó con 1-1– y le pasó el domingo con Javi Puado. Y con Francia le ocurrió ante Bosnia, justo después de negarse a viajar a Elche, con una entrada a destiempo que le ocasionó dos partidos de sanción. Antes, con Portugal en la Eurocopa también cometió un penalti que le costó el triunfo a su equipo.

Volviendo al Sevilla, una vez cumplida su sanción, Koundé regresó y fue titular ante el Getafe, choque en el que tuvo que ser sustituido en el descanso tras darse un golpe con una mala caída. Ello le llevó a perderse los partidos ante Valencia, Celta, ser suplente en Pamplona y recaer en el calentamiento del derbi de Copa. Reapareció ante el Elche, el partido anterior a la cita en Cornellà en la que sufrió su segunda expulsión.

Por una causa o por otra, el apreciado defensa no está teniendo la regularidad de la pasada campaña, su mejor año en el Sevilla, y también a veces –no siempre– deja la sensación de que juega sin emplearse del todo, como con el freno de mano echado o demasiado confiado en sus condiciones. Y eso a veces ha chocado a una afición que lo ha visto competir al máximo nivel.