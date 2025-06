Antonio Cordón y una comparativa del Sevilla FC que recuerda al Real Betis

Con la llegada de Antonio Cordón, el Sevilla Fútbol Club de la temporada 2025/2026 ha comenzado a andar. Los blanquirrojos tratarán de darle la vuelta a una situación crítica después de dos años al borde del descenso, apoyados por la incorporación del extremeño en la dirección deportiva y el fichaje de Matías Almeyda para un banquillo que parece maldito desde hace tiempo. A expensas de que comience el mercado y con muchos deberes por hacer, en Nervión se plantea un mercado de fichajes más intenso que de costumbre, ya que la necesidad de vender ahoga al equipo con menor límite salarial de Primera y Segunda División.

Esta pasada semana compareció en el Ramón Sánchez-Pizjuán el presidente José María del Nido Carrasco, que reconoció haber vivido "la peor temporada de la historia reciente" del combinado blanquirrojo. Además de reafirmarse en el sillón de mando nervionense, el mandatario sevillista reiteró su confianza en el nuevo proyecto que arrancará oficialmente a partir del próximo 1 de julio. Tan sólo dos días después fue el turno para un Cordón que tenía su primera toma de contacto con la prensa sevillana desde que abandonara el Real Betis Balompié en febrero de 2023. Curiosamente, durante su presentación, ocurrió un hecho que recordó mucho a su etapa en el conjunto verdiblanco.

Antonio Cordón atiende a la prensa junto a José María del Nido Carrasco en su presentación. / José Ángel García

El gigante y el elefante

Poca gente ha olvidado que Antonio Cordón comparó al cuadro heliopolitano con un "gigante dormido" en su primera comparecencia al frente de la dirección deportiva. En aquel momento, cuando la COVID - 19 asolaba nuestras vida, al extremeño se le cuestionó por la falta de apoyo de la hinchada verdiblanca en un Benito Villamarín que estaba, como el resto de campos de fútbol del mundo, totalmente vacío. Siendo conocedor del club y la situación a los que llegaba, el ex del Villarreal no dudó en motivar a los suyos antes del inicio del curso: "Estoy convencido de que cuando puedan volver lo van a hacer con muchas ganas. Ese calor que dan hay que devolverlo con este gigante que hay que despertar. Estoy deseando que los niños, las familias, cuando haya fútbol, se puedan marchar del Villamarín contentos, saltando de alegría. Esa ilusión me gustaría que todo el mundo la recobrase, lo bonito será que tengamos un equipo del que presumir".

Casi cinco años después, en su presentación con el Sevilla Fútbol Club, se preguntó a Cordón sobre sus palabras acerca del conjunto heliopolitano, a lo que no dudó en responder con una metáfora similar que ha recordado a aquellas declaraciones: "Me hablas de gigantes, yo te hablo de elefantes. El Sevilla ahora mismo es un elefante arrodillado con dos patas y tiene la capacidad, con todos los trabajadores del club, el nuevo staff, todos los departamentos, echarle la cuerda al elefante y se va a levantar muy fuerte y quedarse en las cuatro patas".

Antonio Cordón, en una comparecencia pública en su etapa en el Betis. / Juan Carlos Muñoz

Sin duda, el reto que afronta el flamante director deportivo del conjunto nervionense es mayúsculo. Él ha mostrado tener conocimiento de sobra acerca de dónde llega, más aún conociendo de antemano la ciudad, y en la hinchada blanquirroja hay confianza en el sustituto de un Víctor Orta al que apenas le funcionaron los jugadores. Cabe recordar que con Cordón en la dirección deportiva el Real Betis consiguió proclamarse campeón de la Copa del Rey en 2022, siendo este su primer título en 17 temporadas.