La insólita imagen de Jesús Navas en Huesca

Cuando Jesús Navas González decidió retirarse del fútbol profesional no sólo lo sufrieron los aficionados del Sevilla Fútbol Club. Con el paso de los años y gracias a su esfuerzo, el palaciego se terminó convirtiendo en un jugador idolatrado por todas las hinchadas rivales, que le demostraron su cariño en su última temporada con el club blanquirrojo. Desde su retirada en el Santiago Bernabéu, el extremo reconvertido en lateral no ha dejado de recibir premios por una carrera llena de éxitos tanto en Nervión como en Manchester y, por supuesto, defendiendo la elástica de la Selección española.

Sin embargo, la cadera le obligó a dejar el deporte rey antes de lo que a él le hubiera gustado. El canterano sevillista ha asegurado en varias ocasiones que su lesión crónica ha sido un impedimento para hacer lo que realmente le apasiona: jugar al fútbol. Tanto es así, que reconoció haber recibido una oferta por parte del cuadro nervionense en la que se le eximía de entrenar para poder finalizar la temporada con el equipo. Su compromiso con la entidad y sus ganas de estar presente en cada entrenamiento no le dejaron finalizar el curso, aunque es cierto estas molestias le han permitido realizar otro tipo de deportes.

Despedida de Jesús Navas / EP

Ciclismo para desfogar

La bicicleta es la gran aliada de Jesús Navas. El eterno capitán del Sevilla Fútbol Club se refugió en las dos ruedas antes de su retirada para ir paliando poco a poco ese hueco que sabía le iba a dejar abandonar el deporte rey. Hace apenas seis meses, en aquel día que sirvió como homenaje ante un Ramón Sánchez-Pizjuán rabiante de orgullo lleno para decirle adiós a una de las mayores leyendas que han defendido el escudo blanquirrojo, su mujer Alejandra le regaló una bicicleta Colnago, de la cual sólo hay 100 modelos en el mundo, para que lo acompañara en su nueva etapa lejos de los terrenos de juego.

El de Los Palacios y Villafranca, insaciable en sus ganas de seguir rompiendo barreras pese al paso de los años, se ha mostrado públicamente compitiendo en la famosa Quebrantahuesos, considerada por muchos como la marcha cicloturista más importante del mundo. Después de asegurar en una entrevista que el ciclismo es "un deporte que siempre me ha gustado y, con mi hermano y amigos hemos venido a disfrutar esta Quebrantahuesos", el canterano sevillista ha reconocido que "hasta que no he terminado el fútbol no he podido coger la bici, pero ha sido un deporte que siempre he visto mucho, y ahora a disfrutar. Con mi despedida he tenido muchos actos, premios, galardones, y no he tenido tanto tiempo para prepararme todo lo que quería".

Se desconoce totalmente cuál será el futuro de Jesús Navas, pues aunque se ha dejado ver por la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios desde que colgase las botas, en el Sevilla Fútbol Club aún no se le ha otorgado ningún cargo oficial. Lo único que parece claro es que seguirá matando el gusanillo de hacer deporte con el ciclismo, un ejercicio en el que la cadera no lo castigue tanto y que lo mantenga tan activo como siempre.