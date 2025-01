El audio del VAR en el gol anulado a Badé contra el Espanyol

El fútbol ya es otro deporte con el VAR. Cada jornada se suscitan nuevas polémicas por la distinta interpretación que tienen aficionados, jugadores, periodistas deportivos y árbitros. Detrás de todo está la visión del fútbol y la forma en que se ha ido derivando desde la cúpula arbitral hacia la letra de la regla en lugar de su espíritu. En el Sevilla-Espanyol hubo una de estas nuevas polémicas: el gol anulado a Badé en el minuto 53 que habría sido el 1-1 previo al gol que el propio Badé marcaría luego para el definitivo 1-1.

El VAR arregla muchas cosas en el fútbol y es decisivo en el fuera de juego: a veces también demasiado rigorista y antinatural por medir milímetros que no existen en n deporte de contacto como este. Pero es obvio que desarregla otras y crea confusión en las reglas y hasta crea una falsa sensación de seguridad jurídica que es falaz.

El gol anulado a Badé puede tener distintas interpretaciones. Cabrera refrena en seco la carrera natural de atacantes y defensores hacia el lugar donde cae el balón en un córner para defender a su portero. Kumbulla y Badé van hacia la dirección del portero. El central del Espanyol empuja con los dos brazos a Badé. Y el central sevillista asimismo empuja con su brazo izquierdo a Cabrera. Éste se ve arrollado por dos jugadores más fuertes que él que van en carrera y al estar intentando bloquear la posición de suportero es arrastrado y hace caer a Joan García.

¿Cuál es la interpretación que hacen de esto Pizarro Gómez en el VAR y Cordero Vega en el monitor cuando revisa la jugada a instancias de su compañero? Falta de Badé. Evidentemente no iban a valorar como falta el empujón de Kumbulla cuando Badé ni siquiera llega al balón. Pero al haber una incidencia aparentemente directa entre el empujón de Badé y la caída de Joan García pues gol anulado.

En el audio de VAR que difunde la Real Federación Española de Fútbol se aprecia cuál es la interpretación de la jugada. "Adrián, te recomiendo una revisión para que consideres una posible falta en la consecución del gol", le dice Pizarro Gómez a Cordero Vega. "Mira el brazo de Badé y a partir de ahí valoras todas las consecuencias", le instiga Pizarro Gómez sin llamarle la atención sobre las acciones de Kumbulla o el propio Cabrera en su intento de bloqueo.

Tras conversar sobre cuál es la mejor imagen para captar en toda su plenitud la jugada, el árbitro cántabro del encuentro comunica que se desdice y que va a pitar falta de Badé: "Sí. Le pone el brazo en el cuello y le empuja y Cabrera desequilibrado carga contra el portero".

Lo más ostensible de la jugada es que Badé empuja con su brazo izquierdo de forma protectora, para no chocarse con él y evitar el porrazo contra un jugador que estaba abriendo los brazos y fijando una posición de bloqueo de su portero. Pero Cabrera no habría caído si Kumbulla asimismo no hubiese empujado con sus dos brazos a Badé. Que cada uno saque sus conclusiones. La desnaturalización y el rigorismo reglamentista están a la orden del día en el fútbol desde la llegada del VAR. Como todo, la nueva herramienta tecnológica tiene sus pros y sus contras y en su buen uso está la clave.