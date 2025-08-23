Bordalás: "Es lógica la preocupación, los jugadores no inscritos están dando un ejemplo"

José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este sábado sobre las no inscripciones de algunos de sus jugadores en la LaLiga EA Sports que "es lógica la preocupación" pero que "no depende" de el, sino que depende "del club". El Getafe es el equipo con menos inscripciones iniciada la segunda jornada y se enfrenta al Sevilla, el otro equipo con menor número de inscritos.

"Es lógica la preocupación. Los jugadores no inscritos están dando un ejemplo y hay que ponerse en la piel de ellos, lo entendemos. Es la situación, no depende de mí, depende del club y están trabajando para solucionar el problema", apuntó el técnico en la previa del encuentro ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán que se disputará el lunes.

Con la segunda jornada liguera ya empezada, al club presidido por Ángel Torres aún le queda por inscribir a Kiko Femenía, Juanmi, Abqar, Neyou, Javi Muñoz y Álex Sancris.

Acerca de Uche, goleador en la primera jornada, confesó que es un jugador "importantísimo y diferente", además de que no tenerlo les privaría "de cosas que" les "da" y sería "una pérdida importante".

"Todavía queda una sesión, es la de mañana. Entre lesionados y no inscritos, hasta mañana no sabemos. Confiamos en recuperar a los que están lesionados. Por respeto a los jugadores no inscritos prefiero centrarme en los partidos y en el rival", apuntó sobre la situación de la plantilla.

Sobre los jugadores no inscritos, agregó : "Poco podemos decirles, que estén tranquilos y que estén trabajando. Hemos conseguido tener un buen inicio en el primer partido, pero de eso no se vive. No conozco a ningún equipo que ganando un partido vaya a conseguir los objetivos. Tenemos una plantilla competitiva y todos van a intentar ayudar. Va a ser complejo y difícil".

En relación a las palabras del jugador del Celta Iago Aspas, en las que opinó sobre el estilo de juego del equipo madrileño, Bordalás respondió: "A veces se hacen comentarios...Iago es un magnífico jugador. El fútbol no se limita a la motivación, hay un trabajo táctico muy importante que realizamos. Llevamos temporadas trabajando con IA, con diferentes modelos, para que nos ayude en ese trabajo táctico que se hace cada día en el verde y que los jugadores interiorizan".