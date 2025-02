De la buena noticia con Vargas al pésimo salto de Kike Salas en la acción del 1-2

Sevilla/Derrota amarga del equipo sevillista ante el Barcelona, sobre todo por el pobre nivel mostrado en la segunda mitad cuando su rival se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Fermín. La escuadra de Xavi García Pimienta sí había jugado una buena primera mitad, pero después dejó mucho que desear y evidenció todas sus carencias.

Vargas | Es la única noticia positiva en el paupérrimo mercado invernal

Rubén Vargas obstaculiza la carrera de Lamine Yamal. / Antonio Pizarro

No todo iba a ser pésimo en el mercado invernal protagonizado por Víctor Orta y su equipo de trabajo, con una planificación, si es que alguna vez emplearon esta palabra, lamentable. El suizo Vargas sí sabe jugar al fútbol y sin ser una estrella mundial le aporta bastante al equipo. Contra el Barcelona trabajó en defensa para ayudar a Pedrosa con Lamine Yamal e incluso marcó un buen gol con un remate a la primera muy precisa. Le anularon otro, además, y, salvo fatiga, no se entendió su sustitución.

Kike Salas | Un central de su estatura no puede ser tan débil por alto

Kike Salas no llega al balón en su salto y Fermín remata a placer el 1-2. / Antonio Pizarro

O mide mal o sencillamente su salto deja mucho que desear a pesar de que las diferentes guías balompédicas le dan una estatura oficial de 1,88 metros. No es normal que se coma el centro de Pedri en el 1-2 de esa manera y que permita que tanto Fermín, el autor material, como Lewandowski estuvieran tan cómodos para cabecear. También tuvo su parte de responsabilidad Nyland, que lo veía todo de cara y no salió, pero no es la primera vez que Kike Salas se traga un balón aéreo así.

Lukébakio | Su calidad está fuera de dudas, pero sin gustarse...

Lukebakio, cabizbajo, tras uno de los goles barcelonistas.. / Antonio Pizarro

Es una evidencia que se trata del futbolista con más calidad de toda la plantilla sevillista, pero muchas veces quiere gustarse demasiado en lo superfluo y se olvida de que es mucho mejor futbolista cuando juega a ser más efectivo. Su pase a Saúl Ñíguez en el 1-1 fue el ejemplo de lo que debe prodigar mucho más. Y el equipo se lo agradecerá...

Suso | Media hora con uno más y no ofreció casi nada

Suso trata de ganar un balón ante Eric García. / Antonio Pizarro

Concluido el mercado de invierno y prácticamente sin futbolistas para hacer los cinco cambios reglamentarios en la plantilla, tuvo media hora en el campo justo después de la expulsión de Fermín. Sin embargo, el gaditano sólo aportó un disparo que detuvo Szczesny, al que le hizo el gol de la Juventus, y muy poquito más.