Eufórico salió Joaquín Caparrós a la sala de prensa de Nervión, con la cabeza alta y bajo el lema de “Lo único indiscutible es el resultado. Esto es el Sevilla y aquí hay que mamar”, en relación a las quejas de Quique Setién, quien pensaba que su equipo había merecido más.

El técnico del Sevilla quiso agradecer todo el apoyo recibido durante la semana de parte de la afición local. “Son espectaculares, y no sólo en este partido”, dijo. Caparrós quiso aclarar que sus futbolistas lo dieron todo en muchísimas fases del encuentro e hicieron feliz a todos sus seguidores. “Me siento muy feliz por la gente, esto es el Sevilla y aquí hay que mamar, esto es espectacular, teníamos la espina del derbi anterior pero a mi también se me dan los derbis”, sentenció, en lo que fue un guiño a Quique Setién, a quien históricamente los partidos contra el cuadro sevillista se le daban bastante bien.

Caparrós quiso dejar claro que en el fútbol lo que importan son los resultados. “Aquí lo único indiscutible es el resultado por mucho que algunos quieran opinar; ¿Cómo ha quedado el encuentro”, preguntaba retóricamente.

“Sabíamos como jugaba el Betis, con velocidad y dominando la pelota, pero hemos sabido controlar el partido a excepción de los últimos 15 minutos que quizá nos han sobrado, ahora toca pensar en el próximo encuentro”, aseguró.

También dejó otro titular con respecto a la Semana Santa que comienza en Sevilla: “Sabremos quienes son los sevillistas porqué irán con el capirote levantado, otros no podrán hacerlo”, explicó.En relación al cántico escuchado en la mañana del sábado en el derbi femenino contra su persona no quiso entrar a valorarlo, pero sí que dejó una afirmación: “Hay que tener fair play, hay algunas rayas que no debemos rebasar pero esto es fútbol”, sentenció.

Los cambios que realizó el técnico sevillista fueron orientados a ganar el encuentro como bien explicó en la sala de prensa del Sánchez-Pizjuán. “La intención del cambio de Promes era buscar un gol que sentenciase el encuentro. Parecía que podíamos hacerlo pero al final hemos sufrido más en el último tramo”.

Setién, que también se quejó del colegiado en sala de prensa sobre alguna acción polémica, particularmente la acción en la que Banega cometió una dura entrada sobre Joaquín, recibió otro respuesta por parte de Caparrós. “El árbitro está ahí, tenemos una expulsión de Roque Mesa en el otro partido con el VAR y la ponen de ejemplo los propios arbitros de que no se utilizó un buen criterio, no hay que entrar más en valoraciones”, sentenció el utrerano.

Por último alabó la labor de algunos de sus futbolistas como Vaclik que “hizo un gran partido estando a muy buen nivel” al igual que Franco Vázquez. Tampoco quiso dejarse atrás que otros jugadores como Juan Soriano “han estado muy bien cuando el equipo los ha necesitado”, concluyó el técnico rojiblanco