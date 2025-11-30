Carmona: "Con el 0-1 nos descompusimos"

Carmona habló tras el encuentro en los micrófonos de Movistar y destacó que el equipo se "descompuso tras el 0-1". "Estuvimos bien en la primera parte. Tuvimos el dominio y ellos alguna llegada. Con el 0-1 perdimos el orden y llegamos más con con razón que cabeza y el 0-2 nos remató", resumió el defensa.

"No era imposible remotar, pero teníamos que jugar con más tranquilidad con el 0-1 y el equipo se descompuso jugando con más corazón que cabeza". insistió el canterano, para quien la expulsión de Isaac Romero es desmedida. "La expulsión no es roja. En otro partido eso no es roja. No va con maldad. Creo que el colegiado se equivoca. Son lances del juego, como lo que ha pasado al final", dijo el futbolista en referencia a la polémica por la suspensión temporal del encuentro por lanzamientos desde la grada. "Esto es un derbi. Esto es fútbol y hay mucha tensión en un derbi. No creo que hubiera que meterse para dentro. Ellos hacen una buena acción y lo celebran y calientan a la grada no hay más. Hemos parado 10 minutos sin sentido", aseguró.