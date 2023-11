El acta compromete a Castro, que protestó "a voz en grito" a los árbitros

El acta del Real Sociedad-Sevilla que ha significado la primera derrota del equipo de Diego Alonso en la compromete a José Castro, ya que Ortiz Arias en su redacción señala que e presidente bajó a la zona de vestuarios para dirigirse al equipo arbitral "a gritos", lo que le puede acarrear una sanción económica, ya que no está autorizado para acceder a esa parte del estadio.

"Una vez finalizado el encuentro, y mientras me dirigía a mi vestuario, el presidente del Sevilla FC, José Castro Carmona, se encontraba en el túnel de vestuarios esperándonos y se dirigió al equipo arbitral a voz en grito en los siguientes términos: Luego vosotros pedís respeto. Qué has ido a verla y todo. Eso no es roja, hombre. Que nos estamos jugando todos mucho, no sólo vosotros", ha escrito Ortiz Arias en el acta.

Además, refleja los motivos por los que fue expulsado Jesús Navas, señalando que se tocó la cara en claro menosprecio. "En el minuto 88 el jugador Jesús Navas González fue expulsado por el siguiente motivo: por dirigirse a mi árbitro asistente numero uno golpeándose el rostro con la palma de la mano en repetidas ocasiones en señal de protesta tras una decisión".

Por último, en el caso de la expulsión de Sergio Ramos estipuló que el camero entró con violencia a Brais Méndez. "En el minuto 88 el jugador Sergio Ramos García fue expulsado por el siguiente motivo: por hacer una entrada a un contrario en la disputa del balón, golpeándole con los tacos en la pierna haciendo uso de fuerza excesiva"