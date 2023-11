Jesús Navas, perdón tras su primera expulsión

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, ha sufrido en la derrota ante la Real Sociedad (2-1) su primera expulsión en su carrera deportiva.

Después de 484 encuentros, Jesús navas vio la cartulina roja después de unas quejas al linier en la acción en la que su compañero, Sergio Ramos, había sido expulsado por una entrada sobre Brais Méndez en la que el linier había sido también protagonista,. Ortiz Arias, en primer lugar, dejó continuar el juego, luego sacó amarilla la consiguiente roja por doble amarilla, pero tras ser llamado por el VAR anuló la amarilla para mostrarle al camero la roja directa.

La indignación al final del partido en los jugadores del Sevilla fue máxima, como se vio en las declaraciones de Lucas Ocampos: "Primero, triste por al derrota. En el primer tiempo fuimos muy inferiores al otro equipo. En el segundo generamos todas las situaciones de peligro nosotros. En el campo yo no la veo para expulsión. El árbitro deja seguir, primero le saca amarilla, luego roja y después va a ver al VAR. Es todo muy raro. No sé qué pensar. Es muy relativo. Los árbitros y la Liga permiten decir muchas cosas a otros equipos con más jerarquía. Los árbitros tienen que ser justos con todos los equipos. No sé por qué le saca la roja. Yo me di la vuelta luego y vi la roja a Jesús. Hablo en caliente, pero cuando otros equipos también hablan espero que se les mida con la misma vara".

Después de la expulsión, una vez ya con el partido terminado, Jesús Navas ha pedido disculpas por su expulsión en sus redes sociales con el siguiente mensaje: "Pido perdón a la afición y a mis compañeros. Es la primera vez que me ocurre, pero no volverá a pasar…".