Comunicado del Alavés ante las declaraciones del agente de Joselu

Se pone peliagudo el asunto de Joselu y el Alavés. El club vitoriano ha emitido un comunicado en el que, esbozando obviedades como que tiene contrato en vigor y que rige una cláusula de rescisión, y también anunciando que defenderá sus derechos. Pero también "exige el máximo respeto" al Alavés por parte del jugador y sus representantes, uno de los cuales ha dicho que "se siente secuestrado en un proyecto en el que ya no confía".

El Sevilla poco tiene que ver en esto, más allá del interés en fichar al futbolista, nada nuevo bajo el sol del fútbol. Públicamente, el club de Nervión no ha dicho esta boca es mía en nada referente a Joselu. Pero sí lo ha hecho uno de sus representantes, en unas declaraciones que pueden enturbiar la negociación que pudiera darse.

📋 Comunicado oficial del Deportivo Alavés ante las presuntas manifestaciones realizadas por el agente del jugador Joselu Mato, y que publican diversos medios de comunicación 👇 — Deportivo Alavés (@Alaves) July 20, 2021

Concretamente fue José Redondo, uno de los dos socios principales de MRHfutbol, quien dijo esta semana que "el jugador se siente secuestrado en un proyecto en el que no confía desde hace mucho tiempo y del que no se siente partícipe".

Ante esta situación, el Alavés ha emitido el siguiente comunicado:

La dirección deportiva y el entrenador lo saben".El Consejo de Administración del DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D, ante las presuntas manifestaciones realizadas por el agente del jugador Joselu Mato, y que publican diversos medios de comunicación, desea manifestar:

1º.- Recordar que el jugador Joselu Mato a fecha actual cuenta con un contrato en vigor con la Entidad, el cual finaliza el próximo 30 de junio (2022), sin perjuicio de la posibilidad de prórroga del mismo en función del cumplimiento de una serie de condiciones en dicho contrato establecidas.

2º.- Dicho contrato fue suscrito hace dos temporadas de manera libre y voluntaria por el jugador y sus agentes, aceptando de manera expresa todas y cada una de las cláusulas en el mismo previstas, y desde dicho momento el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. ha venido cumpliendo, como no puede ser de otra forma, todos y cada uno de los compromisos adquiridos tanto con el Jugador como con sus intermediarios.

3º.- La transferencia de los derechos del jugador desde el Newcastle United FC supuso un importante desembolso para el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D. (2,24 millones de euros, según Transfermarkt) y una gran apuesta deportiva, que exige el máximo respeto por parte del jugador y de sus agentes tanto al propio Club como a toda nuestra afición.

4º.- Queremos recordar que tanto la legislación laboral deportiva como el propio contrato vigente, contempla la posibilidad de su rescisión unilateral por parte del jugador, previo abono de la correspondiente cláusula de rescisión (20 millones de euros, según confirmó a este diario su agencia de representación), la cual fue igualmente aceptada y consentida tanto por el jugador como por sus agentes.

5º.- Por último, señalar que este Consejo de Administración no cesará en la defensa de sus legítimos intereses y en la exigencia del respeto que, como Club y como afición, se merece el DEPORTIVO ALAVÉS, S.A.D.

Nota: los paréntesis son de la redacción de la noticia.

José Redondo también añadió en esas declaraciones, realizadas al Estadio Deportivo que "hace mucho tiempo que el club conoce cuál es el deseo de Joselu. El chico ya le trasladó a la dirección deportiva y al entrenador cuál es el club en el que quiere jugar el próximo año. Todos lo saben".

La semana pasada, Sergio Fernández, director deportivo del Alavés, también habló del asunto, en el acto de presentación de Manu García. "Es un jugador intransferible. Si tenemos que prescindir de él será por una razón suficientemente contundente que nos obligue a ello".

Quizá esa calificación pública de "intransferible" llevó a su agencia a declarar la guerra de declaraciones, diciendo que se siente secuestrado.

Evidentemente, no es el mejor clima para que el Sevilla, en caso de que siga teniendo a Joselu como opción para reforzar el ataque, negocie a la baja con el Alavés, que pretendía sacar no menos de 15 millones por su jugador, una cifra a la que no estaba dispuesto a llegar el club de Nervión.