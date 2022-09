La cuenta atrás para el Mundial, un estímulo para que el Sevilla acelere

Kasper Dolberg será otro cuando regrese de su último periplo con la selección danesa. El delantero de 24 años marcó uno de los dos goles de Dinamarca en su victoria ante Francia en la Liga de Naciones (2-0), cortó una sequía de siete meses sin ver portería y, dejada ya atrás su lesión en el hombro, retorna a Sevilla dispuesto a comerse el balón a bocados en estos doce partidos, entre Liga y Champions, antes del Mundial. Convencer a Julen Lopetegui de que es el mejor ariete que tiene hoy, es el mejor modo de llegar a Catar con el estado de forma plenamente recuperado.

"Tengo la sensación de que poco a poco me acerco a la titularidad. Es el momento de ponerme en forma y entender lo que quiere el entrenador de mí. He hablado varias veces con Lopetegui y estoy muy involucrado en su idea de fútbol", declaró cargado de moral tras su buen partido con la campeona del mundo. Y qué mejor ocasión para empezar a hacer camino que en Nervión, ante el Atlético de Madrid, el próximo sábado. No marcaba desde el 1 de marzo, con el Niza ante el Versailles en la Copa de Francia.

Dolberg goza de la plena confianza de su seleccionador, Kasper Hjulmand, y sus números con su selección son brillantes: 37 partidos con la absoluta pese a su juventud, 11 goles ya, y en cuanto ha recuperado un mínimo tono físico tras su parón por la operación, ha vuelto a la absoluta para los dos partidos de la Liga de Naciones. Jugó un minuto ante Croacia y ante Francia dio el paso adelante. Su estímulo moral debe beneficiar, Sevilla en este trayecto hasta el Mundial, a un Sevilla que no anda sobrado de gol.

Junto a Dolberg, otro danés que retorna ansioso por ganar protagonismo en el Sevilla es Thomas Delaney. El centrocampista quiere más minutos en el Sevilla porque sabe que en Dinamarca es fijo (71 partidos internacionales, nada menos, y titular ante Croacia y Francia estos días) y necesita llegar al Mundial con la chispa adecuada. Lopetegui debe saber manejar ese interés.

Echando la vista a otras selecciones mundialistas, no faltan más sevillistas que llegarán esta semana dispuestos a apretar a tope para no perder el sitio y viajar a Catar en el mejor estado posible.

En Argentina, Marcos Acuña y el Papu Gómez son fijos para Lionel Scaloni. El primero alterna la titularidad con Tagliafico y el segundo también suele ser alineado, volcado a la izquierda, dentro de una selección albiceleste muy competitiva, que va camino de batir el récord de partidos seguidos sin perder. El Papu, pese a sus 34 años, lleva sólo 15 partidos con la absoluta porque ha entrado en los últimos años. Con Honduras ha sido titular en Restados Unidos y a buen nivel de nuevo. Acuña se quedó fuera por unas molestias y está por ver si juega ante Jamaica este miércoles en Norteamérica.

Gonzalo Montiel necesita más si cabe más minutos como sevillista, ya que puede perder su lugar de privilegio con Argentina y quedarse fuera de la lista, aunque juega a su favor que en el lateral derecho, Scaloni no anda sobrado: Nahuel Molina, del Atlético, es titular ahora. Su bajísimo nivel en el inicio de la temporada lo ha llevado a figurar por detrás del canterano José Ángel y el argentino retornará dispuesto a pelear.

Eric Lamela, entre sus entradas y salidas del equipo titular del Sevilla y que no juega con Argentina desde 2019, se tomaría como una enorme sorpresa su citación para la Copa del Mundo.

En Marruecos, Bono y En-Nesyri irán al Mundial si no media una lesión. Walid Regragui, el seleccionador, los mantiene como titulares fijos. El portero ha sido titular en 10 de los últimos 11 partidos del combinado magrebí, y la excepción llegó en un partido ya intrascendente de la fase de grupos de la Copa de África. En-Nesyri lleva 14 goles en 48 partidos con Marruecos, y su competencia (Cheddira del Bari, Ryan Mmaee del Ferencvaros no le inquietan), aunque lógicamente querrá ser protagonista, en sevillista, en octubre y noviembre.

El brasileño Alex Telles cuenta con toda la confianza de Tite, su seleccionador. Pelea por ser titular con Renan Lodi, en un periodo que no es el mejor de la Canarinha en el puesto de lateral izquierdo. Debutó Telles en ella el 23 de marzo de 2019 a pesar de sus 29 años y sólo lleva 7 partidos, pero hoy es más protagonista de amarillo que de blanco: en el reciente amistoso ante Ghana (3-0 para Brasil), jugó el partido completo.

Finalmente, los serbios Dmitrovic y Gudelj tienen sensaciones contrapuestas. El portero es hoy el segundo en las preferencias del seleccionador Dragan Stojkovic, por detrás de Vanja Milinkovic-Savic (Torino), pero el medio (o defensa últimamente), no ha sido citado en tres de los últimos partidos internacionales a pesar de que es ahora cuando más aparece en las alineaciones titulares que compone Julen Lopetegui. Tratará de recuperar el terreno perdido en estos doce partidos, ocho de Liga y cuatro de Champions, hasta el 9 de noviembre, que se abre el paréntesis mundialista tras el Sevilla-Real Sociedad en Nervión.

Las ganas de viajar a Catar deben actuar como el mejor estímulo para un equipo que necesita encontrarlos debajo de las piedras para ir tomando altura.