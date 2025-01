Ejuke, clave en el fichaje de Akor Adams por el Sevilla: “Ven, te encantará”

Akor Adams ya es el nuevo delantero del Sevilla. En la tarde de ayer el club de Nervión formalizó su fichaje procedente del Montpellier francés para reforzar el ataque de Xavi García Pimienta y competir con Isaac Romero. El africano aterrizó el pasado sábado en la capital andaluza e incluso ya le ha dado tiempo a conocer, desde el palco, su nueva casa, el Ramón Sánchez-Pizjuán, la cual le ha dado una “gran impresión”. Así como el himno del centenario sevillista. Aunque todavía no ha podido entrenar con el grupo, cosa que hará mañana de cara al encuentro frente al Getafe, el futbolista ya ha comenzado a prepararse en solitario para llegar en las mejores condiciones posibles al Coliseum.

Akor Adams aterriza en el aeropuerto de Sevilla / Antonio Pizarro

Su llegada al Sevilla

Por otro lado, durante su primera visita a la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, Akor Adams ofreció su primera entrevista como jugador del Sevilla a los medios del club. En ella, el nigeriano aseguró que está encantado de vestir de blanquirrojo: “Estoy bien, muy contento de estar aquí. Ha sido una recepción muy cálida. Han pasado muchos días hasta este momento, pero estoy contento de que hemos terminado todo. Estamos aquí, en este momento. Creo que ha sido fantástico”, comentó.

La conversación con Chidera Ejuke

Una de las personas importantes en la llegada de Akor Adams al Sevilla ha sido su amigo Chidera Ejuke. El delantero centro comparte representante con el extremo sevillista y, gracias a él, pudo conversar antes de firmar por el club de Nervión. El ariete, durante su entrevista, reveló las palabras del internacional de las Súper Águilas para convencer a Akor de firmar por el Sevilla: “Sólo me dijo ‘ven, te encantará’".

Al llegar el pasado sábado por la tarde a Sevilla, a Akor Adams le dio tiempo de visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán y conocer a los aficionados hispalenses: “La primera impresión que me ha dejado me ha gustado mucho. Desde el himno, que me ha gustado muchísimo. Creo que hay una atmósfera muy positiva. Los fanáticos son muy buenos. Deberíamos haber ganado el partido, pero España fue muy defensiva. Espero que la próxima”, aseguró.

El sueño de Europa con el Sevilla

Por último, Akor Adams comentó sus ambiciosos objetivos en el Sevilla y asegura que seguía al club de Nervión desde antes: “He estado mirando el club desde hace mucho, antes de tener la idea, o el sueño, de venir aquí. La mayoría de las cosas que han hecho en Europa, han conquistado Europa básicamente. He visto muchas de las finales. Para mí, es un gran club y un gran placer estar en un club así. Personalmente, creo que ha habido mucha historia en el club. Estoy aquí para hacer parte de esa historia y tratar de escribir mi propia historia. Han hecho la historia más fácil para nosotros. Quiero escribir una historia con Sevilla también”, afirmó.