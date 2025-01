Akor Adams: “motivación” ante la crítica y “oración” como hábito

El Sevilla ya tiene nuevo delantero centro. Si no surge nada extraño con el reconocimiento médico ni repite el caso Juninho, el nigeriano Akor Adams aterrizará este sábado por la tarde para convertirse en el segundo fichaje de Víctor Orta en este mercado invernal. Un refuerzo por el que el club hispalense desembolsará una cantidad importante de dinero -respecto a los últimos traspasos- para darle más argumentos ofensivos a García Pimienta de cara a la segunda vuelta. El africano llega procedente del Montpellier francés, colista de la Ligue1, donde no ha tenido un gran rendimiento en los últimos meses después de un inicio fulgurante en la liga gala la pasada campaña. 13 goles y 3 asistencias en 49 encuentros con el club de la costa azul.

El gran inicio de Akor Adams en Francia

Akor Adams tuvo un gran impacto en su llegada a Francia. Firmó tres dobletes y una diana al Olympique Lyon en el primer tercio de la temporada pasada e incluso llegó a ser relacionado con grandes clubes de Europa como el West Ham o el AC Milan. Sin embargo, el Montpellier se negó a deshacerse del africano pidiendo una gran cantidad de dinero, como este mes de enero. Han tenido que ser las altas necesidades económicas del club galo las que han rebajado su coste de salida: “Creo que para mí, que un club como el AC Milan mire en tu dirección significa que hay más en mí, y ese es mi objetivo: maximizar mi potencial”, afirmó Adams hace un año.

Motivación contra las críticas previas

Sin embargo, Akor Adams, por los precedentes de Víctor Orta con los delanteros (Mariano Díaz, Alejo Véliz y Kelechi Iheanacho) y los pobres números de esta temporada, tendrá que ganarse el aplauso y confianza de la afición del Sevilla. Algo que ya vivió en Francia. Según contó Adams en The Sun, un periódico nigeriano, el jugador recibió críticas en su llegada a Montpellier por llegar al provenir de una liga menor como la noruega. Sin embargo, aquellas críticas le impulsaron a cambiar el parecer de los aficionados: “Creo que me motivó saber que no tenían una buena opinión de mí porque venía de la liga noruega, pero gracias a Dios la historia ahora es diferente”, afirmó hace un año el delantero nigeriano.

Como cuenta en la entrevista, Akor Adams asegura ser una persona tranquila y resiliente ante las adversidades y las críticas: “Me desentiendo del ruido. Es responsabilidad de mi agente. Yo solo juego, así que eso ayuda. Tengo un buen equipo a mi alrededor. Soy un tipo que trabaja desde dentro, así que no hago muchas cosas. Pero Montpellier es una ciudad hermosa, a veces visito los centros comerciales y voy a la playa”, afirmó el nigeriano. Asimi

"Rezar y orar", la fórmula de Adams

Asimismo, Adams, como Lukébakio, Idumbo o Lokonga, es una persona con mucha Fe y disciplina que acaba determinando su forma de actuar. Aseguró que una de las claves para él es orar: “Rezar y entrenar. Ora y haz ejercicio. Ora y haz ejercicio. Ésas fueron las dos cosas que hice en Nigeria. Nadie en Noruega había dicho que yo fuera un mal jugador, pero tenía que trabajar más y enfocarme. La gracia de Dios, en primer lugar. Mantenerse siempre centrado y hacer lo básico. Para mí, los objetivos son el resultado de estas dos cosas”, aseguró.

En Sevilla le esperan este sábado, pero mientras García Pimienta ha sido el primero, de forma cauta, en pronunciarse sobre Akor Adams. El técnico catalán ha asegurado que no ha tenido tiempo de hablar con él, pero reconoce que es un buen futbolista: “Me parece un buen jugador. Sé que hay negociaciones pero no te sé decir. No he hablado con él y las cosas hasta que no estén hechas no hay que darlas por confirmada”, comentó el técnico catalán ante la inminente llegado del futbolista.