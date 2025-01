Finidi ataca al Sevilla: “A Iheanacho le han faltado el respeto”

El exjugador del Betis y exseleccionador de Nigeria, Finidi George, ha salido en la defensa delantero del Sevilla, Kelechi Iheanacho. El ‘9’ de las ‘Súper Águila’ vive una situación complicada en Nervión tras su fichaje el pasado mes de agosto. En estos cinco meses no ha encajado en los planes de García Pimienta y ha recibido duras críticas sobre su profesionalidad y estado de forma físico desde su llegada. De hecho, pocos meses después de su fichaje, el Sevilla ya le busca salida a Iheanacho, quien no cuenta para García Pimienta. La situación ha sido tal que hasta Álvaro García Pascual, delantero del filial, ha tenido más protagonismo que el nigeriano en las últimas fechas.

Finidi y la falta de respeto a Iheanacho

Es por ello que que Finidi, en una entrevista para Africa Foot, ha expresado su malestar por la situación de Iheanacho en el Sevilla: “Creo que a Kelechi le han faltado al respeto de muchas maneras. Tenían grandes expectativas puestas en él cuando llegó, pero no ha pasado demasiado tiempo y no le han dado tiempo suficiente para adaptarse”, aseguró el exjugador del Betis.

La posibilidad de salir en enero

Por otro lado, Finidi sugirió que el Sevilla, durante sus declaraciones, debería dejar salir a Iheanacho este mismo mes de enero a un equipo en el que de verdad le valoren: “En mi opinión, debería dejar el Sevilla si llegan buenas propuestas. Tiene 28 años y aún mucho que ofrecer, pero necesita estar en un lugar donde realmente le valoren. Volver a Inglaterra sería una gran opción, pero también podría explorar oportunidades en alguna nueva liga”, zanjó Finidi George.

El Sevilla ya tiene a su sustituto

Ahora mismo Iheanacho se encuentra en una situación delicada. Pese a tener todavía un año y medio de contrato por delante en el Sevilla, en Nervión se le busca una salida cuanto antes. Más aún tras cerrar la llegada de sustituto para la delantera, que además es compatriota, Akor Adams. El delantero del Montpellier llegará en las próximas horas a Sevilla para convertirse en el nuevo delantero del club hispalense por algo más de 5 millones de euros. Un movimiento que empuja a Iheanacho hacia la puerta de salida. El problema está en que el ex del Leicester todavía no ha encontrado nada que le satisfaga. Con propuestas en Estados Unidos, Grecia e Inglaterra, el ex del Manchester City espera alguna propuesta de la Premier con el Ipswich Town y el Southampton como alguno de los posibles destinos.