El Sevilla encuentra vías de escape para Marcao e Iheanacho

El mercado de fichajes invernal entra en su recta final y el Sevilla todavía tiene varias operaciones y situaciones por resolver, e incluso otras inesperadas que podrían cambiar el rumbo de la planificación deportiva.. Hasta el momento, el club de Nervión sólo ha realizado tres movimientos en lo que va de ventana: la retirada de Jesús Navas, el fichaje de Rubén Vargas y la venta de Gonzalo Montiel a River Plate. Son menos de lo que esperaba Víctor Orta a estas alturas del mes, pues hay varias operaciones enfrascadas que deben resolverse en los próximos días. Como con los casos de Valentín Barco, Kelechi Iheanacho, el posible nuevo delantero -que apunta a ser Alerrandro de Red Bull Bragantino- o incluso Marcao.

Gremio negocia por Marcao

El central brasileño del Sevilla, que parecía que iba a terminar la temporada bajo las órdenes de García Pimienta sin protagonismo en Nervión, tiene opciones reales de abandonar la estructura blanquirroja este mismo mes de enero. Según ha informado Cesar Luis Merlo, periodista especializado en fútbol sudamericano, Gremio de Porto Alegre, equipo de la liga brasileña, ha abierto negociaciones en las últimas horas para fichar Marcao en esta ventana de traspasos. Según señala la misma fuente, el equipo tricolor lleva tiempo tras el central del Sevilla e incluso llegó a presentar una oferta de cesión el pasado mercado invernal por el exfutbolista de Galatasaray. Asimismo, hay confianza de que la operación se encamine y se pueda dar.

En el Sevilla están abiertos a darle salida a Marcao desde el pasado verano. El jugador brasileño no cuenta para García Pimienta, pese a ser uno de los capitanes de la plantilla, tras quedar muy señalado en partidos como el de la Real Sociedad o frente al Villarreal en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde protagonizó actuaciones que le costaron puntos a los de Nervión. Además, Marcao ostenta una de las fichas más importantes del plantel blanquirrojo. Monchi, durante el verano de 2022, invirtió alrededor de 15 millones de euros por su pase. Ahora, un traspaso de Marcao sentaría en las arcas de Nervión como agua de mayo.

El Panathinaikos acelera por Iheanacho

Además de Marcao, el Sevilla, desde el principio del mes de enero, busca darle salida a la apuesta de Víctor Orta en el mercado de verano, Kelechi Iheanacho. El delantero nigeriano tampoco cuenta para García Pimienta tras una primera vuelta donde no se ha dejado de cuestionar la forma física y el rendimiento del jugador africano. Y, aunque el catalán ha defendido su profesionalidad a capa y espada, ha reconocido que sus actuaciones están siendo lejos de lo esperado sin explicación alguna. Es por ello que Iheanacho busca una alternativa en el mercado para volver a tener continuidad y seguir jugando al fútbol. Desde el principio del mes de enero equipos de la MLS, Inglaterra y otras ligas menores han preguntado por el futbolista, aunque sin propuestas firmes. No obstante, en las últimas horas ha emergido un club candidato para firmar a Iheanacho: el Panathinaikos griego.

El club de Atenas, como bien informó Relevo, ha dado pasos serios para hacerse con los servicios de Iheanacho en forma de traspaso. En el Sevilla la prioridad por excelencia es deshacerse de su ficha que, pese haber firmado el contrato este año, no es ni mucho menos menor. Según ha podido saber Diario de Sevilla, el Sevilla recibió el interés del Panathinaikos por Iheanacho hace varias semanas, pero hasta el momento no ha habido ningún tipo de oferta formal por el club ateniense. Cosa que no quita que la proponga en las próximas horas. El jugador, de momento, sigue a las órdenes de García Pimienta con normalidad y, en principio, irá convocado para el partido ante el Espanyol del sábado, aunque la inusual llamada del técnico catalán a Leandro Antonetti y Álvaro García Pascual, delantero del filial, podría dejar al nigeriano fuera de la lista.