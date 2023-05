La escalera de Mendilibar: "Subiendo de tres en tres te pegas el tortazo"

José Luis Mendilibar, entrenador del Sevilla, ha insistido en la necesidad de ir poco a poco, partido a partido, y no pensar en objetivos de momento irreales. El Sevilla ya lo comprobó el lunes ante el Girona y, en la víspera de la visita del Espanyol al Sánchez-Pizjuán, el veterano entrenador vasco vuelve a hacer la advertencia. Parte del sevillismo pensaba en Europa en sus cuentas de la lechera y la realidad sigue siendo muy clara: cerrar la permanencia.

"Cuando llego aquí ya me dan a entender que no se puede desechar ninguna competición, pero hay que ir paso a paso. No podemos pensar en una final si estamos en cuartos y no podemos pensar en quedar octavos si estamos el puesto dieciséis o el diciesiete. La escalera hay que subirla de una en una, porque si subes de tres en tres tienes la posibilidad de pegarte el tortazo, quedarte ahí y ya no subir más. Nuestra idea siempre ha sido competir todo, pero paso a paso", responde el de Zaldívar a la pregunta de pensar en las semifinales de la Europa League ante la Juventus y en la opción de entrar en Europa la temporada ya sea por la vía de la Liga o por la de la final en Budapest.

Mendilibar siempre hace distinción en si un equipo beneficia al Sevilla o no, de si es favorable para enfrentarse a él. El técnico lo explica: “Favorable digo por la forma de jugar de ellos y la nuestra. Cómo puede salir el Barcelona o el Celta. De salir jugando y que nosotros les podamos apretar. Pero luego que la presión la hagamos bien… El Espanyol viene obligado, llevaba tiempo sin ganar y ganó en el último fin de semana pero todavía tiene que apretar. Es un equipo que ha cambiado de jugar con cuatro defensas a tres centrales con dos carriles y de jugar con un medio defensivo a tener tres de calidad y más ofensivos. No sé qué Espanyol vendrá, sabemos lo que puede dar en casa opción pero es un poco incógnita".

El preparador vizcaíno está contento con algunas cosas que se hicieron ante el Girona. “Lo de nosotros hacer el trabajo que hicimos el último partido, que creo que tuvimos más llegadas y ocasiones también y que estemos acertados. Luego que no nos hagan el daño que nos hizo el Girona, un equipo que está en una fase muy positiva, con resultados y jugando bien”.

Jugar presionados o liberados. “La presión es buena y es mala. Es buena porque te hace meterte en el partido y no salir de él, con lo que parece que compites mejor, o un exceso de presión te pones nervioso o te dan un sopapo y te vienes abajo. A mí me gusta que la gente juegue, no presionada, pero tampoco pensando en que es sólo un partido más. No, no. Vamos a meternos desde un principio, jugar en campo contrario, darle intensidad, velocidad al juego y tratar de rematar desde un principio. Que sea al revés y querer darle la vuelta es más difícil”.

Joselu. "Tiene unas características determinadas, de fútbol aéreo, de dar continuidad al juego. De cara al gol está bien. Lo juega todo en el Espanyol y es de los que suman. Le tuve poco tiempo pero lo tuve”

Los pitos al Papu Gómez. “Viene de mucho tiempo sin jugar. Según vaya jugando seguro que va adquiriendo esa calidad que tiene, pero no es fácil. La afición es soberana, pero si es verdad que es un jugador del Sevilla y me gustaría que fuese uno más. No sé lo que ha hecho o ha dejado de hacer, si ha sentado mal o no”.

El nivel de Montiel. “Tenemos ese puesto muy bien cubierto. Pero si juega uno el otro lo tiene complicado. Estoy contento, está cumpliendo lo que le pedimos, que puede hacerlo mejor, sí, y también peor.”

El cansancio. “Los que jugaron el lunes no están aún al cien por ciento, pero hay 30 horas para el partido y se irán recuperando. Mi elección será que juegue gente más descansada o menos. Están todos menos Tecatito que está con fiebre”.

Nianzou. “Ha entrenado con readaptadores, sólo se tiene el ejemplo de la anterior lesión, que iba de 5 semanas y se recuperó en dos. Hay que esperar. De los dos que dije que podían no jugar más no es uno de ellos, son los otros dos (Jordán y Marcao)”.