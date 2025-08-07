El ex sevillista Bono, nominado al Trofeo Yashin

Yassine Bono, ex guardameta del Sevilla, ha vuelto a la lista de nominados al Trofeo Yashin. El marroquí, que vistió la camiseta sevillista entre 2019 y 2023, ya estuvo nominado en 2022 y 2023 tras su buen rendimiento tanto en la portería nervionense como con su selección, con la que clasificaron a unas históricas semifinales en el pasado Mundial de Qatar.

El guardameta es uno de las últimas estrellas del Sevilla que levantaron la última Liga Europa en Hungría y que abandonó Nervión en el verano del 2023, dejando 20 millones de euros en las arcas sevillistas. Su buen nivel hasta la fecha ha servido para que la revista France Football lo vuelva a incluir entre los nominados del Trofeo Yashin, prestigioso galardón al mejo portero de la temporada. El mejor resultado del marroquí fue en el año 2023, donde acabo tercero.

Sus grandes actuaciones lo han colocado como uno de los mejores porteros del panorama mundial en los últimos años. Lejos del fútbol europeo, donde tras no conseguir la Liga Árabe, Bono se exhibió en el Mundial de Clubes con grandes actuaciones como contra el Real Madrid en el primer partido demostrando su categoría.

Su regreso, una incógnita

Desde que Bono fichara en 2023 por el Al-Hilal árabe, el portero siempre ha dejado en el aire una posible vuelta al club nervionense, una vez que finalice su actual contrato en 2026. El portero marroquí se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su deseo de volver añorando tanto Andalucía como su gente: "Andalucía es mi gente, la quiero mucho, a ver si pronto puedo volver". Su vuelta con el actual Sevilla pinta por ahora imposible debido a la imposibilidad del club a inscribir jugadores, que deberá mejorar ese aspecto de cara a la próxima campaña si el deseo de la entidad es la vuelta del guardameta marroquí.