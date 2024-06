La felicitación de Sergio Ramos al Real Madrid por la Champions: "Una verdadera historia de amor"

El Real Madrid ha vuelto a hacer historia. Tras un muy buen partido del Borussia Dortmund, Dani Carvajal y Vinícius anotaron dos goles que han servido para que el conjunto blanco gane su decimoquinta Champions League. Después de la victoria, Sergio Ramos se acordó de su exequipo y mandó un mensaje a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de la red social X, el camero lo celebró así: "Una verdadera historia de amor. No trates de entenderlo. ¡Enhorabuena, Real Madrid!".

Una verdadera historia de amor. No trates de entenderlo. ¡Enhorabuena, @realmadrid!A true love story. Don’t try to understand it. Congratulations, #RealMadrid. 🏆x15 @ChampionsLeague https://t.co/C9rmrboG4r