El feliz reestreno de Aleix Vidal a contraestilo

Aleix Vidal cumplió sus primeros minutos de la temporada al relevar a Rekik en el minuto 64. Y cuajó un buen partido en una demarcación que no es la suya, el lateral izquierdo. Cortó todo avance de los altoaragoneses en un flanco que no es el suyo, y aunque en alguna acción forzó la jugada por buscar su pie derecho, no cometió ningún error de bulto e incluso salvó el posible empate de Okazaki muy al final al meterse en el área a cerrar y anticiparse al japonés.

Así desglosaba el partido el jugador catalán en los medios del club: “Ha sido un partido complicado. El Huesca es un equipo que había conseguido resultados positivos ante rivales grandes y nos llevamos un triunfo importante al que hay que darle mucho valor".

Resaltó el papel de los hombres que salieron desde el banquillo para aportar en un escenario complicado: "Cuando los dos equipos hacen las cosas bien defensivamente es más difícil crear ocasiones, pero los que hemos entrado de refresco hemos dado un poco más de vida, trabajando todos a una y es un triunfo que hay que valorar mucho. Hay que pensar ya en Champions".

También destacó su vuelta a los terrenos de juego como sevillista, indicando en primer lugar que siempre busca lo mejor, sea en la posición que sea: "Al final uno tiene que adaptarse, tocándome debutar esta temporada como lateral izquierdo. Estoy a disposición para lo que me necesiten y siempre intentaré dar lo mejor de mí". Además, agradeció la confianza de Lopetegui, algo que considera que "es muy importante, a uno siempre le gusta disfrutar en el campo y si el míster ha decidido ponerme hoy es porque estoy haciendo cosas bien".