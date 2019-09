Nueva prueba para un Sevilla Atlético al que no han acompañado del todo los resultados en este principio de campaña a pesar de que las sensaciones han sido medianamente positivas.

La pasada jornada su verdugo fue el Cádiz B, quien asaltó el estadio Jesús Navas, aunque no exento de polémica, sobre todo al final del choque. Aun así, no hay que poner excusas y el conjunto dirigido por Paco Gallardo deberá retomar el vuelo y volver a mostrar sobre el terreno de juego una buena imagen para sacar cosas positivas en el Nuevo Mirador de Algeciras.

Ahora, el filial franjirrojo tiene una nueva oportunidad de conseguir una victoria para encauzar algo más este turbulento inicio liguero. Tendrá que visitar a un equipo recién ascendido pero que no por ello será más fácil de ganar, ya que ha conseguido puntuar en tres de las cuatro primeras jornadas.

Casi medio año lleva el Algeciras sin conocer la derrota en casa, algo que ha hecho fuerte al cuadro de Emilio Fajardo y que ilusiona enormemente a su afición, que sabe que su estadio se ha convertido en un fortín.

El Sevilla Atlético tiene que ver al Algeciras como uno de esos posibles rivales directos por evitar la zona baja, por lo que no debería ceder muchos más puntos en estas jornadas porque, a la postre, siempre se acaban echando de menos.

El filial llega con la ya conocida baja de Pejiño, que tuvo que ser operado por una fractura nasal después del partido contra el Cádiz, y de Berrocal, que fue expulsado en el mismo partido y no podrá estar disponible para que Paco Gallardo cuente con él, siendo una baja sensible. Eso sí, para suplirlo llega Amo, que regresará al once y jugará junto a Kibamba en el centro de la zaga.

Continúa la expectación en el seno sevillista por seguir viendo a los jugadores más jóvenes como Carlos Álvarez y Juanlu, que están siendo dos de las grandes sensaciones del equipo con tan sólo 16 años, pero con un desparpajo impropio de futbolistas de su edad.

El cuadro de Emilio Fajardo cuenta con todos sus jugadores disponibles a excepción del lateral linense Dani Gallardo, que guardará reposo durante una semana más por precaución.

El Algeciras saldrá con todo para ponerle las cosas difíciles a un filial hispalense que, aunque sea pronto, sabe que no debe descolgarse más si no quiere que se repita la situación del pasado año.