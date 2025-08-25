Las fotos del Sevilla FC - Getafe

El Getafe gana 1-2 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dejando tocado al conjunto entrenado por Matías Almeyda, que sigue sin puntuar. Tras un primer tiempo con pocas ocasiones y de escasa calidad, en el que Liso hizo el 0-1 al cuarto de hora al aprovechar un fallo defensivo, el Sevilla logró empatar en el 45 con un gol en propia puerta de Juan Iglesias, aunque en la reanudación el equipo andaluz mostró sus carencias e, impotente, sucumbió con un segundo tanto de Liso en el minuto 51.