Las fotos del Sevilla FC - Getafe
Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro

Las fotos del Sevilla FC - Getafe

Así hemos contado el Sevilla 1-2 Getafe

El Getafe gana 1-2 al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, dejando tocado al conjunto entrenado por Matías Almeyda, que sigue sin puntuar. Tras un primer tiempo con pocas ocasiones y de escasa calidad, en el que Liso hizo el 0-1 al cuarto de hora al aprovechar un fallo defensivo, el Sevilla logró empatar en el 45 con un gol en propia puerta de Juan Iglesias, aunque en la reanudación el equipo andaluz mostró sus carencias e, impotente, sucumbió con un segundo tanto de Liso en el minuto 51.

Las fotos del Sevilla FC - Getafe
1/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
2/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
3/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
4/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
5/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
6/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
7/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
8/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
9/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
10/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
11/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
12/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
13/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
14/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
15/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
16/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
17/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
18/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
19/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
20/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
21/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
22/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
23/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
24/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
25/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
26/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
27/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
28/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
29/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
30/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
31/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
32/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
33/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
34/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
35/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
36/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
37/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
38/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
39/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
40/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
41/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
42/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
43/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
44/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
45/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
46/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
47/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
48/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
49/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
50/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
51/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
52/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
53/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Getafe
54/54 Las fotos del Sevilla FC - Getafe / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats