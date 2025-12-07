Las fotos del Valencia-Sevilla de Liga

El delantero Hugo Duro rescató un punto para el Valencia este domingo en Mestalla en el minuto 93 después de que el Sevilla se adelantara con un gol en propia puerta del defensa César Tárrega (1-1).
