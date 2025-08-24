Gabriel Suazo sigue contando para la selección de Chile en plena revolución pese a no estar inscrito

Gabriel Suazo ha sido convocado dentro de la lista de 28 jugadores que ha elaborado Nicolás Córdova, que estrena el cargo de seleccionador como interino en sustitución de Ricardo Gareca. El técnico chileno sigue contando con el sevillista en plena revolución de La Roja, a la que no acudirán para medirse a Brasil y Uruguay otros históricos del fútbol chileno.

La cita le llega pese a no estar inscrito aún por el Sevilla en LaLiga, por lo que no pudo debutar en San Mamés. Su concurso este lunes contra el Getafe, en el que debería ser su doble debut en la Liga y en el Ramón Sánchez-Pizjuán, es una incógnita. El club trabaja contra reloj para intentar inscribir a varios futbolistas y no sólo a los fichajes de esta temporada, como es el caso de Suazo.

La Roja se enfrentará a Brasil como visitante el 5 de septiembre y a Uruguay como local el 10 de septiembre, dos partidos de clasificación para el Mundial 2026. Nicolás Córdova sigue contando con el sevillista dentro de su nuevo proyecto revolucionario.

Suazo debutó muy joven con la absoluta chilena, en 2016 con 19 años, pero testimonialmente. No sería hasta 2021, cuatro años después, cuando ya cobró regularidad su concurso como internacional absoluto, condición en la que acumula 35 partidos entre oficiales y amistosos.